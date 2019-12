Crimen de la remisera: Condenado pide prisión domiciliaria

139241

Policiales La Cámara deberá resolver si le dan domiciliaria al acusado

Hace varios meses se encuentra alojado en el sector de Sanidad de la Unidad 38

Es la segunda vez que los camaristas deberán evaluar la solicitud de este beneficio para el hombre de 20 años que está detenido en Sierra Chica. En junio pasado recibió un disparo en una rodilla y tiene un pie inválido, pero su familia asegura que no le dan la atención que necesita. Su padre se manifestó en los Tribunales de Azul.

Por segunda vez en seis meses ingresó a la Cámara de Apelación y Garantías de Azul el requerimiento para otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a un olavarriense de 20 años quien se encuentra detenido en la Unidad Penal Nº 38, pero que no recibe las atenciones médicas que necesita, según confirmó el abogado que lo asesora y lo expresaron sus familiares. El joven se encuentra preso desde diciembre de 2017, por el homicidio de la remisera Elizabeth Noemí Cardozo, crimen por el que fue condenado en octubre pasado a la pena de 17 años de prisión.



"El calvario", como lo planteó su padre, inició en junio de este año, cuando en medio de una pelea entre internos en la Unidad Nº 7 de Azul, recibió disparos de bala de goma en un pie y una rodilla. Estas heridas hicieron que desde ese entonces Facundo Roberto Ariel Almeida pierda la movilidad en una de sus extremidades, por lo que necesita de una muleta y asistencia para movilizarse de manera normal.



En ese momento el abogado que asiste a la familia Almeida solicitó que se le otorgue el beneficio del arresto domiciliario, en base a lo que establece el artículo 1 de la ley nacional 24.660, que dispone que "el Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario".



Sin embargo, en una primera instancia la jueza María Alejandra Raverta, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Azul, rechazó este planteo. Al ser apelado en la Cámara Penal de Azul, los camaristas no hicieron lugar a la morigeración solicitada para Almeida pero requirieron al TOC 2 que garantice la realización de los estudios necesarios para saber cuál era el estado de salud del joven, quien fue trasladado a la Unidad Nº 38 de Sierra Chica pocos días después de ser baleado.



De acuerdo a lo que reveló el abogado que asiste al joven, cuando accedió a la causa "pedí realizar un habeas corpus. Se hizo a las 22.30, que llevaron a Facundo ante la jueza y ahí se enteraron que tenía la lesión que tenía, perdió la movilidad de la rodilla". Sin embargo, pasaron 6 meses y Almeida permanece detenido en la cárcel "sin recuperarse, sin la rehabilitación necesaria. El Servicio Penitenciario Bonaerense no está preparado para cuidar a una persona así", dijo a EL POPULAR.



Este mes la defensa del joven de 20 años insistió con el pedido del beneficio del arresto domiciliario, a raíz de las graves heridas que tiene el detenido y basándose, entre otras cosas, en los informes del perito del SPB, doctor Jorge Alberto Soriani; y un especialista del Servicio Penitenciario de La Plata, que aseguran que "por la gravedad de las lesiones mi hijo no puede seguir permaneciendo dentro del sistema carcelario", según manifestó a El Central de Azul su padre, Roberto Almeida.



La respuesta de la jueza Raverta volvió a ser negativo, por lo que el abogado apeló nuevamente a la Cámara Penal de Azul. Se espera que antes de que finalice el año se conozca la resolución de los camaristas Carlos Paulino Pagliere (h) y Damián Cini. Almeida está alojado en el sector de Sanidad de la Unidad 38.



En Tribunales



"Mi hijo hoy por hoy lleva 6 meses sin cura, sin operación, ni rehabilitación", manifestó días atrás a este Diario Almeida, quien esta semana se trasladó hasta Azul para pedir respuestas de la Justicia, y más específicamente del TOC 2, a cuya presidenta acusó de "abandono de persona".



El hombre colgó banderas frente a los Tribunales de Azul y quemó cubiertas, y hasta habría amenazado con quemarse a lo bonzo, según revelaron medios locales. En una entrevista con El Central expresó que "cuando mi hijo tuvo un problema con la Justicia, el primero en entregarlo fui yo. Con todo el dolor del mundo, yo lo puse a disposición de la Justicia. Eso, todos los días, me sigue pasando factura el hecho de haber entregado a mi hijo".



A pesar de no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria, han sido varias las intervenciones del Tribunal Nº 2 para que Almeida reciba las atenciones que necesita. "Creo que la jueza Raverta a hecho todo lo que ha estado a su alcance para el cuidado, ha mandado oficios para que le den todos los servicios. Pidió la sanción del jefe del Servicio Penitenciario por no cumplir", manifestó en este sentido el abogado.



Se reveló así que fueron varios los oficios remitidos desde el TOC 2 que no fueron contestados, una situación de la que el Tribunal informó también a la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense con asiento en La Plata, publicó El Tiempo de Azul. Además se dispuso que el joven reciba las sesiones de kinesiología que necesita, aunque el miércoles tenía turno y "no se hizo (el traslado), y así llevamos más de seis meses", refirió su padre.