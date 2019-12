"Se necesita mucho dinero para mantener una canasta familiar más o menos digna"

139276

Distintas entidades dedicadas a la caridad colaboran para aliviar los festejos navideños

Reconocen que las demandas se han estabilizado. Pero las necesidades existentes son muchas. Pese a las limitaciones, desarrollan distintas iniciativas para aminorar las carencias durante las Fiestas de Fin de Año.

Distintos referentes de organizaciones dedicadas a la caridad plantearon que la situación de las familias más carenciadas en nuestra ciudad se mantiene estable en los últimos dos meses y explicaron la forma en que se distribuye la ayuda. En Red Solidaria se brindan alimentos para más de 400 familias, mientras que desde Cáritas Monte Viggiano se presta apoyo a unas 108 familias y desde cada entidad y organización se tejen estrategias para sostener el festejo de la Navidad en los hogares con mayores demandas.



En principio, Ramón Leguizamón, titular de Red Solidaria en Olavarría, lamentó que la palpable pérdida de poder adquisitivo golpea también a quienes acostumbran a realizar donaciones. Por esa razón, "este mes no pudimos entregar la mercadería porque no pudimos conseguir alimentos donados, venimos muy complicados".



"Mucha demanda"



Mientras tanto, Chichí Nardín, referente de Cáritas Monte Viggiano, estableció que aunque se ha estabilizado "la demanda es mucha; todos los días tenemos gente que viene de muchos lugares. Se había calmado un poco pero ahora también se ve gente que viene de lejos. Si bien en Olavarría hay 8 Cáritas, y estamos divididos por sectores, la gente viene a la Cáritas de Monte Viggiano".

pan buenísimo, y son entre 120 y 130 kilos de pan que se dan por día. Aunque cerramos en enero, igual vamos a abrir lunes, miércoles y viernes para darles el pan a la gente", aclaró Nardín.



"No alcanza"



Por último, la doctora Alejandra Capriata, una de las referentes de la Mesa de Emergencia, evaluó que "la cosa no ha cambiado todavía, hay muchas promesas pero la situación sigue crítica. La gente no tiene trabajo, los servicios siguen altísimos, se está aumentando la asignación pero no alcanza. En cuanto a la línea de pobreza se necesita mucho dinero para mantener una canasta familiar más o menos digna. La calidad del alimento se deteriora y en las Fiestas desbarranca todo".



