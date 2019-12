Unas 23 entidades se encuentran en condiciones de participar en las elecciones de la Federación

Asimismo, también permanecerían al margen de la compulsa fomentista varias entidades participantes en las elecciones de 2017, presuntamente cercanas al Municipio: a saber "10 de Junio, Lourdes, El Progreso, Luz y Fuerza, 4 de Octubre, Roca Merlo, Alberdi, CECO, 12 de Octubre, El Maestro Argentino y Amoroso", entre otras.



Mediante un comunicado, desde lase dieron a conocer las "entidades asociadas en condiciones de formar lista y votar" en las próximas elecciones para renovar la comisión directiva, a desarrollarse el próximo 20 de enero de 2020, luego de un extenso proceso en pos de normalizar a las que aún no reunían los requisitos formales.Enen la vida del fomentismo local, se oficializó que 23 de ellas se encuentran habilitadas para votar, mientras que otras 5 deberán completar "la documentación solicitada"para integrar alguna lista y votar, y después de ese límite sólo podrán votar.En el listado existen, entre ellas no figura una de las Sociedades de Fomento históricas de la ciudad, la de barrio Pueblo Nuevo, cuyas autoridades se verían privadas de participar debido a que no participaron del proceso para normalizar el estatus de la entidad.En el documento difundido se establece que las entidades se encuentran habilitadas "tal y como fuera consensuado por la comisión directiva de la Federación en la asamblea del 11 de diciembre último en compañía de los delegados fomentistas, donde no se refutó ninguno de los puntos descriptos compartidos y comunicados luego a través de las redes sociales propias de la entidad, y por difusión de medios locales". De esa manera, se cierra cualquier posibilidad de integrar alguna lista y votar a sociedades de fomento y juntas vecinales que no se avinieron en tiempo y forma a completar los requerimientos formales para lograr la participación.Asimismo, se plantea que las condiciones para sumarse a las próximas elecciones "eran de conocimiento y acompañamiento de la oficina de Relaciones con la Comunidad municipal, a cargo de", y de esa manera "exponemos el siguiente listado con treinta días de anticipación, como se estipula, con las entidades vigentes que presentaron toda la documentación solicitada ante Secretaría de Federación, encontrándose en condiciones de formar parte de listas y por tanto ejercer su derecho a voto".Como otro punto a cumplimentar, que "también fuera consensuado por las partes involucradas, se deja constancia que se les otorgara una, y que convocarán a elecciones hasta el día de hoy: las Sociedades de Fomento Dámaso Arce e Independencia y las Juntas Vecinales Sarmiento Norte, Amparo Castro e Isaura".Fuentes de la comisión directiva de Federación confirmaron que las demás entidades locales quedarán marginadas del proceso electoral. "Son entidades que están en mandato. Por lo tanto, debieran haber abonado como mínimo la cuota societaria mes a mes, como estipula el Estatuto".