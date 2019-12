139325

Información General

Es paisaje, momentos y trabajo. Daniel Fitte es uno de los artistas plásticos más importantes de la región. Su arte refuerza la identidad de Sierras Bayas, lugar que le brindó los materiales ideales para sus mejores obras. Como docente, ha logrado inculcar la pasión por los colores y las formas con una serenidad que traslada a sus manos con una energía especial.

Nacido y radicado en Sierras Bayas, Daniel Fitte debe ser definido primero por su lugar en el mundo. Es un convencido de que los objetos cuentan historias por sí mismos. "Trato de visibilizar lo que veo en la calle, en la fábrica, en una obra en construcción y también, por supuesto, en el paisaje. Y pienso de qué manera llevo esa situación, ese contacto con determinados materiales, en determinado contexto, a una sala de exhibición o en otros casos a un espacio público", manifiesta el artista plástico en diálogo con el programa Grita el Arte, que se emite los sábados, de 11 a 13, por la 98 Pop a través de EL POPULAR Medios.



Fitte creó una obra muy conocida que representa el esfuerzo de los trabajadores de la fábrica. "Yo creo que con los materiales tienen voz propia y vienen con una carga histórica ya dada. Con el caso de los guantes que fueron usados por obreros de una fábrica productora de cal lo que están contando es la piel del obrero. Cuando ves el color gastado, los agujeros en los dedos, las yemas, para mí eso tiene voz propia y yo me conecté desde ahí", dice el artista.



Al encontrarse con un objeto cargado de historias y recuerdos es prudente y trata de leerlos hasta en lo más mínimo porque "no soy yo el que tiene que hablar, trato de ser ese puente para que lo que están contando esos guantes pueda conectarse con el público. Yo muchas veces con mi obra trato, y lo que más me gustaría, es ser puente y no tanto estar yo diciendo que significan esas obras porque la huella, las marcas y el tiempo sobre los objetos, es voz".



La mejor lectura es la de los ojos que se posicionan con un cúmulo de ideas y sentimientos y dejan que eso fluya para dar sentido a un trabajo artístico, "en algún punto no estoy muy de acuerdo, con esa frase, ´la obra habla por sí misma´, creo que la obra tiene que tener su propia alma, se tiene que poder conectar más allá del autor".

