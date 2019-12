La Capilla Ceferino Namuncurá celebró su primera misa con el edificio techado

139327

Información General

Es un sueño que comenzó a gestarse hace 11 años. La construcción de la capilla Beato Ceferino Namuncurá es un proyecto comunitario que va avanzando con el correr de los meses. En este momento el edificio se encuentra en avances de obra y buscan continuar con los cerramientos en los próximos meses.

La idea comenzó hace más de diez años. El proyecto para que el barrio Villa Mailín tenga capilla propia fue gestado por el padre Francisco Pancho Vallejos quien con el apoyo y el compromiso de los vecinos, lo hizo posible.



Martín Bidegaraycontó en Mejor de Mañana que "está bastante avanzada, hubo un gran avance en los últimos meses, y si bien venimos haciendo misas acá, es la primera vez que se celebra con techo colocado".



La obra continurará con los cerramientos y aberturas que deberán colocar próximamente y para los que están buscando recaudar fondos.



La ayuda



Al ser un proyecto vecinal, todos colaboran con la capilla Ceferino Namuncurá. "Mucha gente colaboró, sino era imposible. Porque sin dinero no se hubiera podido hacer", explicó su constructor. Desde el inicio de este sueño, realizaron diferentes eventos y para recaudar fondos e ir avanzando, "siempre estuvimos trabajando, hicimos cenas, bailes, polladas, almuerzos". Astrid Bidegaray, hija de María -catequista histórica del barrio- contó que "hubo gente que nos compraba entradas pero no asistía solo para colaborar".



Cada uno aporta lo que puede. Los vecinos, "siempre preguntan qué pueden traer. Pero yo les pediría que se acerquen, que vean que su aporte está acá". Y finalizó, "lo más importante es poder celebrar una misa de fin de año y agradecer a Dios porque si no está su mano, no se hace nada. Cuando vienen cosas lindas tenemos que celebrarlas".