Organizan una marcha para volver a pedir "pirotecnia cero"

Hoy en el Paseo Jesús Mendía un grupo de personas, convocadas por Olavarría Verde en conjunto a una protectora animal, volverán a pedir por la eliminación de la pirotecnia. Desde el Municipio indicaron que se intensificarán los controles.

Junto con las fiestas de fin de año y las celebraciones, vuelve el pedido de muchas personas por la prohibición del uso de fuegos artificiales sonoros. Esta tarde a partir de las 18 en el Paseo Jesús Mendía, San Martín y Rivadavia, invitan desde la agrupación Olavarría Verde y Cuidado Responsable de Animales Olavarría (CRAO) a sumarse en el pedido a las autoridades.

Al mismo tiempo, se solicita a aquellos que se sumen a la manifestación la donación de alimento balanceado para los animales que contienen desde la protectora.

"Queremos que tomen conciencia de las consecuencias y digamos juntos no a la pirotecnia", es una de las consignas de las proteccionistas animales, aunque no la única. El pedido de la eliminación del uso de este tipo de dispositivos, además del mal que les causa a una gran cantidad de animales; no sólo perros y gatos, es también por las personas con condiciones autistas o del espectro, y los adultos mayores, entre otros que no disfrutan de ese tipo de fuegos artificiales.

Fuentes consultadas del Municipio indicaron a este medio que "son 4 los locales habilitados para la venta de pirotecnia" y que ya se han dado las indicaciones a Habilitaciones y a Control Urbano para "intensificar los controles".

La ordenanza

Nuestra ciudad desde el 2016 tiene una ordenanza vigente que regula el uso de la pirotecnia, y que lo que permite es el uso de los fuegos artificiales de venta libre. En esta misma ordenanza, que es la número 4055/16 se determina que los decibeles no deben superar los 90 como máximo.

Asimismo vale recordar que el único espacio que es declarado libre de pirotecnia es el Municipio, lo que significa que no está prohibido. Sobre este punto, las mismas fuentes municipales indicaron que "el problema de la prohibición, aparte, es que genera el ingreso de pirotecnia clandestina y no homologada, lo que es mayor descontrol y más posibilidades de personas heridas".

"Juntos podemos lograr tener unas fiestas en paz, sin ver sufrir a tantos seres queridos" reza uno de las invitaciones a sumarse a la marcha para pedir la concientización de las personas y en busca una vez más, de que se prohíba y Olavarría sea declarada "Pirotecnia Cero".