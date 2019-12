Un importante organizador de eventos de Tandil no realizará más egresos con consumo de alcohol

139355

Información General

El encargado del salón camarista confió que "sinceramente me siento solo peleando contra el alcohol, peleando contra la violencia y en muchos casos, peleando contra los padres". Deseó que nunca pase nada en una fiesta de egresados. Al mismo tiempo, dejó las puertas abiertas a quienes quieran festejar con "alcohol cero".

Claudio Crespi, organizador de eventos y encargado del salón de la Cámara Empresaria, confirmó que se retira de la organización de egresos, aunque dejó abierta la puerta para los estudiantes que quieran festejar con "alcohol cero". Entre las razones, sostuvo que se siente solo en la lucha con el consumo de bebidas alcohólicas y la violencia, al tiempo que le apuntó a los padres de los jóvenes.



Hasta hace unas horas, corría el rumor de que Crespi retiraba a la Cámara de la oferta de los espacios para realizar egresos, lo que implicó que los estudiantes que terminan en 2021 se vieran obligados a cerrar rápidamente los alquileres de la Sociedad Rural y Fuente de Alegría, teniendo en cuenta que no hay otros salones de gran capacidad en la ciudad.



El mensaje que Crespi brindó en la fiesta del colegio Ayres del Cerro se viralizó a través de las redes sociales. Con palabras claras y un tono sentido, el empresario anunció que se retira de este segmento, aunque dejó la puerta abierta para "egresos alcohol cero".



"Estamos muy cansados"



En principio, ante los egresados de Ayres del Cerro y los familiares que estaban en las mesas, el empresario expresó que "para los que no me conocen, mi nombre es Claudio Crespi. Estamos a minutos de comenzar una gran noche. Para ustedes es una noche muy especial porque están cerrando un ciclo, junto a sus hijos, en esta parte de la educación de ellos".



De inmediato, compartió que "para nosotros es extremadamente especial, ya que después de 46 años que estamos dedicados a todos los eventos sociales, y exclusivamente también a los egresos, hoy para nosotros es nuestro último egreso de esta etapa comercial. A partir del año que viene no vamos a hacer más egresos acá en la Cámara. Por supuesto sí vamos a estar con todos los eventos sociales, como hemos hecho durante tantos años, pero lo único que sacamos de agenda son los egresos".



Al dar las razones de su decisión, contó que están "felices por todos estos años, pero, de corazón, estamos muy cansados. Sinceramente me siento solo peleando contra el alcohol, peleando contra la violencia y, en muchos casos, peleando contra los padres".



Crespi agregó que "gracias a Dios, puedo elegir" y reseñó que "siempre digo -porque yo también soy padre- ojalá nunca pase nada en un egreso pero, de corazón, deseo que no me pase a mí".



Al borde de las lágrimas, confió que "dejo esto con mucho dolor" y explicó que "es un tipo de trabajo que ya no estoy disfrutando".



"Alcohol cero"



Por último, adelantó que "he puesto también como una consigna, no sé quién la va a aceptar o no, hay un colegio que está dando vueltas" y afirmó que "a partir del año que viene las puertas estarían abiertas para egresos con la única condición que sea egreso alcohol cero".



En esa línea, resaltó que "yo no quiero ser cómplice de ningún accidente, de nada. Entonces hago un paso al costado y a partir del año que viene, la consigna va a ser para quien lo quiera hacer alcohol cero. Así que les agradezco".



Por último agradeció la confianza de Ayres del Cerro, que realizó varios años seguidos el egreso en la Cámara, y "a mi gente: hoy somos un equipo de casi 65 personas trabajando para ustedes, así que de corazón deseo que pasemos una noche inolvidable. Gracias y hasta siempre, vuelvan para los casamientos y los cumpleaños, que vamos a estar".



Gran repercusión



El video con el mensaje de Claudio Crespi, que se vio por pantalla gigante en la fiesta de Ayres del Cerro, tuvo miles de reproducciones en las redes sociales y muchos mensajes de apoyo de tandilenses a las sinceras palabras del empresario.



Muchos, incluso padres de adolescentes, hicieron públicas las muestras de admiración y respeto por su decisión de no avalar el consumo de bebidas alcohólicas, muchas veces desmedido, de los egresados.



De esta forma, Crespi planteó un debate que está abierto en la comunidad, sobre todo a partir de consecuencias dolorosas por accidentes fatales, pero que aún no avizora un trabajo serio para la prevención y en relación a los límites que son parte de las responsabilidades que les corresponden a los adultos. (El Eco)