Coopelectric recomienda hacer un uso racional del agua

Información General

Ante las altas temperaturas pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional para la jornada de este martes, desde el Servicio de Obras Sanitarias de Coopelectric se solicita a los vecinos hacer un uso racional y solidario del agua.

Los 44 pozos de extracción ubicados en distintos puntos de la ciudad se encuentran funcionando con total normalidad y al 100 % de su capacidad, pero la simultaneidad y el exceso de consumo podrían reducir la cantidad de agua disponible generando baja presión, especialmente en las primeras horas de la tarde.



En caso de que esto ocurriera se debe tener en cuenta que durante la noche, cuando el consumo disminuye, los niveles de presión se normalizan permitiendo que se llenen los tanques de reserva. Cabe destacar que cada tanque domiciliario cuenta con una capacidad de 500 lts., lo cual resulta suficiente para abastecer la demanda del consumo diario de una familia.

No obstante, apelamos al compromiso colectivo y al consumo responsable para evitar inconvenientes en el Servicio. En tal sentido solicitamos a los vecinos restringir cualquier uso innecesario del agua y recomendamos que durante las horas pico no se llenen piletas, no se riegue y se evite el lavado de veredas, patios y vehículos.

OTROS CONSEJOS PARA HACER UN USO RACIONAL

En el exterior

-No llenar piletas en los horarios de mayor calor. Utilizar los productos adecuados para mantener el agua limpia el mayor tiempo posible.

-No regar en exceso. Para evitar la evaporación por efectos del sol, riegue el jardín por la mañana muy temprano o por la noche.

-No lavar veredas o vehículos en horas pico. Y para llevar a cabo estas tareas, usar un balde en vez de la manguera.

En toda la casa

Verificar el estado de las cañerías internas, canillas, depósitos del baño y tanques de agua de la casa. Cerrando el ingreso de agua al tanque el medidor debe detenerse, caso contrario existe una pérdida en la cañería.

Cocina

-No deje correr el agua mientras se lava los platos. Enjabone y luego abra la canilla para enjuagar.

-No descongelar alimentos colocándolos debajo del chorro de agua.

Baño

-No abrir la ducha hasta el momento en que esté dispuesto a bañarse. Prefiera una ducha antes que un baño de inmersión. Para una ducha breve (10 min.) se necesitan 40 litros de agua, mientras que para un baño de inmersión se consumen entre 100 y 130 litros.

-Ajustar el termostato o el calefón para obtener una temperatura apenas superior a los 40º, es más que suficiente para la higiene y para obtener una temperatura agradable.

-No dejar correr el agua mientras se afeita o se cepilla los dientes.