Los cargos políticos que se disputan en Olavarría tras el cambio de gobierno

24.12 | Política Se mencionaron nombres para las jefaturas de Educación y el Hospital de Oncología

EL POPULAR repasó la actualidad de una decena de dependencias nacionales y provinciales con sede local cuyos titulares responden al signo político de las autoridades electas. Hubo renuncias, aunque hasta ahora ningún reemplazo.

Josefina Bargas// Producción: Karina Gastón y Romina Reser



Renuncias, salidas anunciadas, esperas. Con las nuevas gestiones a nivel nacional y provincial, se prevén cambios en las autoridades de organismos locales de diversas áreas. En algunas hay nombres en danza, en otras ni una pista. EL POPULAR relevó la actualidad de una decena de dependencias y en casi todas hay dudas por el futuro: cuándo se conocerán las definiciones nadie lo pudo responder.



No obstante, en algunos casos suenan los nombres de posibles reemplazantes. En todos se espera la salida de los funcionarios designados por Cambiemos y la llegada de los referentes del Frente de Todos.



El resultado electoral dejó en claro el final de los mandatos, pero en lo concreto pocos se han producido. En el recambio de gestión anterior, en varios organismos pasaron entre tres y cuatro meses para la designación de nuevas autoridades. Hoy por hoy, no hay certezas.



El relevamiento dejó datos destacados más allá del mapeo de instituciones: el corrimiento de funcionarios, la vuelta a los cargos de base y uno a quien se mencionó como posible nuevo funcionario municipal.



Organismos nacionales



Son tres los organismos nacionales para los que se espera la designación de nuevas autoridades tras la asunción del presidente Alberto Fernández y sus ministros. En todos los casos, continúan al frente los designados por el macrismo, ya sea por padrinazgo político como por definición técnica.

Marcelo Fabbi.

En Anses, el titular de la UDAI Olavarría es Marcelo Fabbi quien actualmente está con licencia hasta el 31 de diciembre. No renunció al cargo y se pudo saber que "en algún momento" llegará la remoción. En las consultas de este Diario no surgieron nombres de posibles reemplazantes y, en principio, no se esperan novedades hasta enero. La semana pasada se conoció que en Tandil fue removido el titular de la sede.



Más allá de esta situación, se pudo confirmar que Fabbi será incorporado al Ejecutivo municipal una vez que deje su cargo en Anses, aunque aún no tendría un puesto definido en el organigrama.

Mario Mirabella.

La jefatura en PAMI está actualmente a cargo del médico Mario Mirabella quien fue designado auditor. Se trata de un empleado planta, por lo que de designarse un nuevo titular permanecerá en el organismo. Hasta el momento, no surgieron nombres de posibles reemplazantes.



El Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene como titular a Fermín Ferreira, allegado a Ezequiel Galli. La información a la que se pudo acceder da cuenta de que el también concejal de Juntos por el Cambio no renunció aún al cargo ni tampoco recibió instrucciones de las nuevas autoridades del ministerio, que encabeza Daniel Arroyo.



Hay otros dos organismos nacionales que funcionan en Olavarría en los cuales se renovarían las autoridades, aunque tampoco hay novedades concretas hasta el momento. Uno es el Centro de Documentación Rápida (CDR), que depende del Ministerio del Interior de la Nación donde asumió Eduardo de Pedro, que actualmente está a cargo de Gabriela Díaz en el puesto de coordinadora. El segundo es el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ): se mantiene también como coordinadora, Paola Alberdi y en la sede no recibieron novedades por potenciales cambios.



Cabe mencionar que tanto en el CDR como en el CAJ, sus trabajadores son contratados y no son personal de planta.



Desde la Provincia



Con la asunción de Axel Kicillof en la gobernación bonaerense y su gabinete de funcionarios, EL POPULAR consultó a organismos locales y regionales sobre las designaciones de autoridades.



Entre las principales, se encuentran las Jefaturas de Educación Distrital y Regional. Esta última también funciona en Olavarría e incluye a Azul, Bolívar y Tapalqué. Son dos cargos para los que se esperan las salidas de las actuales titulares, Gabriela González y Viviana Messon, en función del recambio político.





En las consultas de este Diario surgieron como posibles reemplazantes Julio Benítez en el cargo de Jefatura Distrital y Mónica Wagner en el ámbito de la Región 25. Ambos son actualmente inspectores de rama.



La sede de IOMA Olavarría es regional -incluye a una decena de Partidos- y tiene como titular al médico José Valenza, quien está al frente por segunda vez con lo que ya lleva unos 9 años de trayectoria en el organismo. Según se pudo saber, sigue al frente de la sede de la obra social provincial "hasta que se designe un reemplazo", lo cual se espera que suceda antes de febrero. Trascendió que Valenza ya mantuvo contacto con las autoridades designadas de IOMA a nivel provincial, Homero Giles y Santiago Quintana.



En el caso del IOMA, se explicó que por sus funciones no puede quedarse "sin firma" con lo que la transición ideal requeriría que haya un titular designado al mismo tiempo que sale el actual.



El Hospital de Oncología "Luciano Fortabat" tiene como autoridades a los médicos Gabriel Michetti, el hermano de la ex Vicepresidenta de la Nación, y Sofía Bunge. Director y directora asociada, respectivamente. Ambos cargos serán reemplazados, aunque se pudo saber que tanto Michetti como Bunge son personal del Hospital con lo que podrán volver a sus cargos de base.



A la hora de consultar por potenciales reemplazantes surgió el nombre de Ramiro Borzi, el licenciado en Psicología, ex secretario de Salud municipal de la gestión de José Eseverri y referente de la agrupación política "Proyecto Peronista" con la que apoyó la candidatura de Federico Aguilera para la intendencia.

La delegación del Ministerio de Trabajo es uno de los organismos para los que circularon más nombres desde el resultado electoral provincial de octubre. Sin embargo, en las consultas no surgieron datos concretos de un potencial nuevo delegado. Hasta el momento, su titular Javier Orsi permanece en el cargo. En este caso, se planteó una situación similar a la de IOMA respecto de la necesidad de una autoridad local que mantenga "la firma" para explicar su continuidad.



Se pudo saber que Orsi presentó la renuncia al 9 de diciembre, pero aún no fue aceptada en el ámbito del Ministerio de Trabajo que encabeza Mara Ruíz Malec. En la sede Olavarría aguardan novedades desde la cartera bonaerense para conocer si habrá reemplazo.



A su vez, hay dos sedes regionales de distintos ministerios que incluyen a Olavarría. Una de ellas es la Región Sanitaria IX con sede en Azul donde su titular es el olavarriense Carlos Clavero. El odontólogo no ha presentado la renuncia al cargo ya que, según se explicó aguarda la designación de un reemplazante. En tanto, una vez que se produzca la salida Clavero volverá a su cargo de profesional en el Hospital Municipal "Héctor M. Cura".



La segunda es la Dirección de Vialidad que también tiene sede en Azul. En este caso, su titular es Gastón Rodríguez quien es personal de carrera de la dependencia y, en principio, no se espera que se designe un nuevo administrador para la regional.



Por último, hay un organismo cuyo titular presentó la renuncia antes del 10 de diciembre: Martín Capelli dejó su puesto al frente de la sede Olavarría de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. No se conocieron nombres de potenciales ocupantes de la vacancia y, cabe señalar, la discusión por la titularidad de la Defensoría del Pueblo permanece en la Legislatura. Allí se enmarcó en la negociación por la aprobación de las leyes de emergencia que presentó el gobernador Kicillof y desde la oposición reclamaron el puesto a nivel bonaerense.