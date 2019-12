Entre fomentistas, alguien "entendió mal, comunicó mal y ahora no pueden participar" varias entidades

139471

27.12 | Información General

Surgieron disensos entre la Federación y el Municipio respecto de las instituciones que podrán terciar en las elecciones del 20 de enero.

Cuando falta poco más de dos semanas para la oficialización de las listas que participarán en las elecciones de la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales de Olavarría, comenzaron a aflorar controversias entre la entidad y el Municipio sobre las instituciones aptas tanto para participar en las listas como para ejercer su derecho a voto.



En ese sentido, desde la Federación el 20 de diciembre habían oficializado un listado de 25 entidades con posibilidades de formar listas y votar, y otras 5 que se encuentran en una situación condicional, supeditada a completar los requisitos antes de la fecha límite del 13 de enero. Sin embargo, el 23 de diciembre el Municipio difundió ambos listados y agregó un tercero donde figuran instituciones soslayadas, tanto por su falta de participación en la vida institucional de la entidad como por no tener sus cuotas societarias al día.



En el comunicado, desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad se "indicó que hay seis instituciones más que podrían participar de las elecciones en caso que regularicen su cuota salarial con la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales antes del 13 de enero venidero: las sociedades de fomento Alberdi, Roca Merlo, Pueblo Nuevo, 10 de Junio y Héctor Amoroso, y la Junta Vecinal de barrio Bancario III".



Fuentes de la Federación atribuyeron dichas desinteligencias a "una mala interpretación: alguien entendió mal y comunicó mal. Por ello, el ultimo día para presentar la documentación trajeron los papeles de unas 10 instituciones, creyendo que el resto de las instituciones que acompañarían en el voto podían presentar la documentación 24 horas antes del acto electoral".



Frente a esas presunciones, desde la entidad madre del fomentismo local plantearon que en la reunión del 11 de diciembre "se había aclarado que sólo se iba a dar una prórroga a aquellas instituciones que llamaran a elección previo al 20 de diciembre", aunque algún referente "entendió mal, no preguntó, comunicó mal y ahora no pueden participar por lo acordado previamente".



Al respecto, los voceros detallaron que "luego del comunicado de Federación del 20 de diciembre, el Municipio emite su propio comunicado, queriendo imponer las reglas para garantizarse el triunfo de la conducción, desestimando la resolución del juicio perdido por intervenir en aquel momento la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen", establecieron.



Para poder participar de la elección de autoridades el próximo 20 de enero a las 19 en la Sociedad de Fomento Luciano Fortabat, "como el Reglamento electoral fue sancionado en mayo, pedíamos que por lo menos de mayo a diciembre (las entidades) hubieran participado en 3 reuniones sobre 6 que hubo. Pero la mayoría de la oposición a la actual comisión directiva no cumple con ese requisito, porque dejaron de venir entre marzo y mayo de 2018". En cambio, "había unas 20 instituciones que sí estaban en condiciones porque lo cumplieron".



Otra cuestión consensuada con Laura Sequeira, titular de Relaciones con la Comunidad: "Para que las instituciones puedan participar, deben presentar el acta constitutiva de la comisión vigente, además de la cuota de socios al día y los delegados, porque nos pueden traer un papel que diga que fulano y mengano son delegados y no tenemos cómo constatar que son parte de la comisión directiva". Y citaron un caso reciente, "en las elecciones de 2017 hubo delegados de comisiones directivas que estaban acéfalas, nadie se fijó si eso era así y pasaron desapercibidos, pero no queremos tener ese inconveniente en estas elecciones".