El HCD le pidió al Ejecutivo que retire los limitadores del Camino de los Peregrinos

Información General El último proyecto aprobado del 2020

Fue el último proyecto tratado y aprobado en el HCD de nuestra ciudad este viernes. Lo presentaron desde el interbloque "Frente de Todos" frente a los últimos siniestros viales registrados en el lugar.



En la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante donde los ejes fueron el análisis del Presupuesto 2020 y la discusión entorno a un posible aumento de Tasas, el cierre fue un proyecto presentado por el Interbloque "Frente de Todos", en la voz del concejal Juan Sánchez.



Teniendo en cuenta los episodios recientes que tuvieron en uno de los casos, un desenlace fatal, piden la remoción de los dos limitadores de altura cerca del cementerio Loma de Paz, sobre el Camino de los Peregrinos.



El proyecto detalla entre los por qué: "desde este espacio hemos expresado innumerables cantidad de veces, desde su colocación a la fecha, nuestro TOTAL rechazo a su implementación.



Que la cantidad de accidentes fatales e incidentes que se produjeron en el sector antes mencionado, deja de manifiesto lo peligroso que implicó su colocación.

Que más allá de pertenecer a un espacio diferente y sostener ideologías distintas, seguramente estaremos de acuerdo en que debemos extremar los esfuerzos conjuntos para impedir que accidentes viales totalmente evitables se cobren más vidas de ciudadanos Olavarrienses.



Este jueves fue el caso mas reciente donde una joven resultó herida, sin embargo hace menos de diez días un joven perdió la vida en el mismo lugar.



Sobre el final, la resolución que fue aprobada por unanimidad este viernes, "solicita al DEM -Departamento Ejecutivo Municipal- que se RETIREN INMEDIATAMENTE los limitadores de altura instalados en el trayecto del Camino de los Peregrinos".



También hace mención a un pedido de colaboración a la Facultad de Ingeniería para que en conjunto "analicen un estudio integral de tránsito para dar una solución técnica al sector comprometido".



Fuentes oficiales consultadas por este medio refirieron que en principio, volverán a señalizar e iluminar aún más los limitadores. Volver a hacer focos en la precaución, de hecho hay limitadores de velocidad próximos a ellos. "El tema es que si los sacan, los camiones a ese pavimento lo destruyen porque no esta preparado para camiones, esa es la realidad" sostuvieron. Además admitieron que de la estructura, donde el limitador es sostenido también por una columna en el medio, esa pared es una dificultad para el tránsito "habitual", y que podría considerarse "peligrosa".



Otra de las fuentes municipales consultadas, que prefirió no revelar su identidad, contó que la remoción de los limitadores de velocidad no fueron un tema de análisis en los últimos años, ergo; no se pensó cómo o con qué se los podría reemplazar.