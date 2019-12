La votación por las tasas quedó en disputa y se levantó la asamblea por falta de quórum

139491

Habrá nueva convocatoria la semana próxima. La suba de tasas generó un amplio debate y cuatro mayores contribuyentes abandonaron la sesión primero. Luego, a la hora de la votación el Frente de Todos y Cuidemos Olavarría cuestionaron la forma de alcanzar la mayoría requerida y dejaron el recinto. La asamblea se quedó sin quorum y se suspendió.

Josefina Bargas



@JosefinaB



[email protected]



Un tecnicismo derivó en el final abrupto de la sesión cuando se debatía la suba de tasas. La discusión acerca de la forma en que se alcanzaba la "mayoría absoluta" requerida por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica llevó varios cruces entre el presidente Bruno Cenizo y el concejal Juan Sánchez (Frente de Todos). Sin acuerdo en ese aspecto, el interbloque y sus mayores contribuyentes y la concejal Victoria De Bellis (Cuidemos Olavarría) abandonaron el recinto. Sumado a los cuatro mayores contribuyentes que habían dejado la sesión previamente -tres eseverristas y la representante de Radicales Convergentes-, la sesión se quedó sin quórum y fue suspendida.



Al cierre de los debates -que se extendieron por más de seis horas- las autoridades del Concejo analizaban convocar nuevamente a la asamblea de concejales y mayores contribuyentes para el jueves próximo a fin de dar continuidad a los temas en el orden del día.



Luego se realizó la sesión extraordinaria en la que se debatieron el Presupuesto 2020, la institución del Juzgado de Faltas Municipal, la designación de Luciano Blanco en el cargo de juez y el convenio colectivo de los municipales. Nuevamente el Frente de Todos abandonó la sesión en medio del debate por el Juzgado de Faltas y ya no retornaron al recinto.



Las tasas



De los tres expedientes previstos en el orden del día, sólo uno llegó a tratarse de manera completa: se aprobaron las modificaciones en la disposición de residuos de contenedores y volquetes con la creación de una nueva tasa que pagarán las empresas del rubro.



Las modificaciones impositivas que presentó el Ejecutivo quedó sólo con la votación en general y la creación del Programa de Lucha contra la Tucura no llegó a tratarse.



El tema tasas fue presentado por la concejal del oficialismo Celeste Arouxet quien reiteró la argumentación que había expuesto en la preparatoria.



La siguió Martín Lastape (UCR) que propuso la "alternativa" que había adelantado a mediados de diciembre. Presentó dos modificaciones sobre el proyecto del Ejecutivo que implicaron dejar la suba de Servicios Urbanos en alrededor del 47% para todas las categorías -Galli había propuesto un incremento de 53%- y la de Seguridad e Higiene en 25% para los mínimos de los pequeños comerciantes que los fijaba en unos 460 pesos -Galli había propuesto 55% de suba en esa tasa-. Además pidió prorrogar el descuento que actualmente rige para la amplia mayoría de los contribuyentes por tres meses más.



Tras varios cruces con el Frente de Todos, se votó esta alternativa que cosechó el apoyo de Juntos por el Cambio: terminó aprobada por mayoría con el doblo voto del presidente ante el empate en 20. Este resultado prefiguró lo que sucedería con el resto de las votaciones y minutos después -antes de la propuesta alternativa que había presentado Federico Aguilera (FdT) llegara a votarse- los tres mayores contribuyentes del eseverrismo y la representante de Radicales Convergentes abandonaron la sesión. "No vamos a ser cómplices" dijo María Irene Blanco al anunciar la salida y antes, al argumentar en contra de la suba de tasas la había definido como "irracional".



El tono de las argumentaciones fue subiendo y los ejes en discusión viraron desde los temas contables y económicos, a los políticos y partidarios. Intervinieron concejales de todos los bloques y mayores contribuyentes del Frente de Todos, además de los de Cuidemos Olavarría. Los cuestionamientos alcanzaron al presidente Fernández y al gobernador Kicillof, y también al ex intendente José Eseverri. En ese marco, la concejal De Bellis habló de "funcionarios de distintas categorías que esperaban el aguinaldo y no lo han cobrado" para criticar la "mala administración" de Ezequiel Galli.

