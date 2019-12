Carbap le pidió "solidaridad" a la clase política para que "gaste menos"

139504

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) pidió ayer viernes "solidaridad" a la clase política para que "gaste menos", a través de un video que compartió en las redes sociales.

"Los que producimos, los que emprendemos, los que trabajamos, le pedimos solidaridad a la clase política", señalaron desde la entidad en referencia al nombre que el Presidente Alberto Fernández le puso a la ley de emergencia.



"Le pedimos a la política eficiencia en el manejo del dinero, porque si el Gobierno gasta menos, el pueblo no tiene que seguir pagando de más", agrega en otro tramo del pasaje audiovisual de un minuto.



"No pueden seguir aumentando los impuestos mientras cada gobierno que pasa suma más empleados a las oficinas públicas. Mientras haya diputados, senadores y ministros con decenas de asesores, amigos y familiares pagados por el pueblo", señala, con imágenes de la Casa Rosada y el Congreso.



Y continúa: "No pueden seguir aumentando los impuestos, mientras los jueces aún conserven privilegios frente al resto". Dib