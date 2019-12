Radicales Convergentes se distanció de su mayor contribuyente por el debate de las tasas

139529

repercusiones del hcd: "Su postura no fue consensuada"

La mayor contribuyente del espacio, Constanza Caffarelli, dejó el recinto con los representantes eseverristas. La ex concejal Gabriela Delía expresó que la intención de Radicales Convergentes era votar la suba de tasas con una alternativa para Servicios Urbanos.

Tras la votación de la primera moción en la asamblea de concejales y mayores contribuyentes del viernes donde se debatían las tasas, quedó planteado el escenario: había empate y definía el doble voto del presidente en favor del oficialismo. Ante ello, cuatro mayores contribuyentes abandonaron la sesión : los tres del eseverrismo y Constanza Caffarelli, de Radicales Convergentes (RC).



Desde esa agrupación buscaron tomar distancia de esa postura: la ex concejal Gabriela Delía había estado en la reunión de comisión donde estuvo la secretaria de Hacienda, Eugenia Bezzoni. Allí expresó su intención de votar de forma positiva el proyecto en general -con subas para una decena de tributos municipales-, pero planteó reservas en cuanto al incremento en Servicios Urbanos.



"Esto no me enoja porque es parte de la política, lo que me duele es que no me dijo que había arreglado con el eseverrismo"

"Que quede asentada la postura de Radicales Convergentes" pidió Delía en diálogo con EL POPULAR y apuntó en referencia al abandono de la asamblea por parte de Caffarelli "su postura no fue consensuada y entendemos que han sido razones personales". Agregó que ella misma no asistió a la sesión: "no fui a acompañar porque no tenía certezas de qué iba a hacer".

La Doctora Constanza Cafarelli integró la lista como concejal que llevaba el "Lavagnismo" a José Eseverri como candidato a Intendente. Este movimiento no consiguió a través de las urnas, ocupar ni una sola banca. Sólo mantiene a la concejal Victoria De Bellis, que ingresó en el 2017.



Foto Archivo. 22 de Junio 2019, presentación de la lista eseverrista en el Club El Provincial.



El jueves, un día antes de la sesión, Delía se reunió con las dos mayores contribuyentes -una titular (Caffarelli) y una suplente (Fernanda Araneo)- para definir lo que harían al día siguiente en la asamblea. La ex concejal de RC entendía que "había que habilitar un aumento de tasas" pero en cuanto a Servicios Urbanos "la postura era que fuera escalonado". "Que ingrese igual el dinero al Municipio y que al bolsillo del vecino no le llegue todo de golpe" argumentó. Explicó que había planteado el tema a Bezzoni y a otros concejales, pero ella ya no podía presentarlo formalmente puesto que ya no era concejal con lo que la mayor contribuyente era quien podría presentar la alternativa en la sesión.



En esa reunión interna del 26 "Constanza tomó una postura personal, ella dijo que no iba a acompañar al oficialismo" señaló Delía quien agregó "esto no me enoja porque es parte de la política, lo que me duele es que no me dijo que había arreglado con el eseverrismo". Interpretó que con ello RC no tuvo postura propia: "podía dar un paso al costado o sostener su negativa y abstenerse de votar" y cuestionó que la mayor contribuyente "está usando el espacio de RC con una postura que no es la que hemos tomado ni en el grupo ni en el bloque. Es personal. No nos representa".



La ex concejal definió que desde su banca "siempre llevamos una propuesta constructiva aunque a veces no salga adelante" y manifestó que "estoy amargada y avergonzada porque me parece un papelón lo que pasó en la sesión". Esto último en referencia a que la salida de los cuatro mayores contribuyentes primero, y luego de casi todas las bancadas opositoras -excepto la UCR- dejó a la asamblea sin quórumy se obligó a la suspensión.