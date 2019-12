Murió un joven actor de Game of Thrones y se investigan las causas

Dunbar, quien estaba en sus 30 (no hay precisiones sobre su edad), trabajó como doble de cuerpo del intérprete de GOT nominado al Emmy, Alfie Allen, reconocido por personificar a Theon Greyjoy en la aclamada serie de HBO.



Asimismo, formó parte del recordado episodio de la sexta temporada, "Batalla de los Bastardos" , como uno de los aliados de Jon Snow (Kit Harington).

Cuando no estaba con los actores, Dunbar oficiaba de guía turístico del set de Game of Thrones, y además se desempeñaba como DJ. Entre los créditos del multifacético artista se encuentran las series Line of Duty, Krypton y la comedia de Netflix, Derry Girls.





La cuenta de Instagram @theextrasdept ("El departamento de los extras"), abocada a reconocer el trabajo de los actores que muchas veces pasan inadvertidos, se hizo eco de la muerte de Dunbar y compartió un sentido posteo. "Decir que estamos en shock y tristes por el fallecimiento de Andrew Dunbar es poco", comienza el conmovedor mensaje.

"Tenemos tantos recuerdos de los años en los que Andrew trabajó con nosotros, era tan versátil que podía pasar cualquier casting, era un artista muy talentoso que siempre terminaba recibiendo el crédito, y era adorado por quienes trabajan con él, tanto así que las productoras siempre lo volvían a llamar una y otra vez", expresaron.

"Será recordado por sus roles como uno de los Stark y por ser el doble de cuerpo de Theon Greyjoy", apuntó la publicación, e hizo una salvedad. "Pero para nosotros será siempre recordado por su alma noble y su personalidad contagiosa. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Andrew; te extrañaremos mucho", cierra el emotivo posteo.

Fuente: La Nación