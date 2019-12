Por el asueto administrativo, las dependencias provinciales no atenderán ni hoy ni mañana

139552

Información General

Se suman al feriado del miércoles 1º. El asueto excluye al personal de la policía de la provincia y del Sistema de Emergencia del Ministerio de Seguridad. La medida tampoco rige para el personal hospitalario del Ministerio de Salud.

Debido al asueto administrativo dispuesto por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para hoy y mañana, durante esta jornada permanecerán inactivas las dependencias provinciales con sede en nuestra ciudad.



En principio, la Gobernación había dispuesto asueto para mañana 31 de diciembre, junto con el pasado martes 24, debido a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Una semana después, decidió sumarle a los descansos ya otorgados un asueto administrativo para este lunes 30 de diciembre, una medida instrumentada a través de un decreto.



El asueto excluye al personal dependiente de la policía de la provincia y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad. La medida tampoco rige para el personal hospitalario del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia y toda otra prestación que no pueda ser interrumpida.



El artículo 3 del mencionado decreto precisa que el asueto "no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras".



Sí están comprendidas, en cambio, la oficina del Registro de las Personas de la calle Belgrano, el IOMA, el IPS, la Delegación local del Ministerio de Trabajo y ARBA, además de todos los estamentos de la justicia y el Servicio Penitenciario, entre otras, que retornarán a su actividad el próximo jueves 2 de enero, tras las jornadas no laborables de lunes y martes y el feriado del 1º de enero.



El gobierno argumentó la medida "por su profundo sentido religioso y conmemorativo, las citadas fechas son celebradas tradicionalmente por la ciudadanía mediante la unión y acercamiento de las familias y grupos".



Además se agregó que como consecuencia de las fiestas "la circulación en las rutas se incrementa considerablemente, siendo necesario procurar medidas para asegurar el resguardo de los ciudadanos que deban trasladarse".

Asueto municipal



El Departamento Ejecutivo otorgó asueto administrativo a todo el personal municipal para el día martes 31 de diciembre, en el marco de las vísperas de Año Nuevo.

Cabe destacar que el asueto administrativo no incluye a la prestación de servicios esenciales, los cuales funcionarán con normalidad, para lo cual las diferentes dependencias dispondrán las medidas necesarias.

El objetivo de dicho decreto es facilitar que el personal municipal pueda afrontar con mayor comodidad los preparativos para el encuentro familiar, lo que incluye en algunos casos el traslado para reunirse con los propios.