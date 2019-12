Educación: entre las expectativas y la realidad de los docentes

139560

Información General

El Suteba local propone una agenda de temas para dialogar con el gobernador Axel Kicillof, algunos urgentes y otros hacia el futuro.



Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) - Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET, mantuvieron la primera reunión con Axel Kicillof desde que asumió la gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

Los temas sobre los que hablaron fueron: la situación salarial, infraestructura escolar, comedores, formación docente y anulación de sumarios, entre otros puntos.

Desde el Suteba local, uno de los gremios que integra el Frente de Unidad Docente, la Secretaria General Verónica Danelli propuso los temas que deberían estar en agenda en la gestión Kicillof.



La realidad local no escapa a la situación provincial ya que la dirigente sindical propone hablar de Infraestructura, Servicio Alimentario Escolar (SAE), Paritarias (recomposición salarial), mesas de diálogo, capacitación y designación en Jefaturas Distrital y Regional.

En principio, Verónica Danelli expresó a El Popular que "No hubo espacios de diálogo para pensar políticas educativas que enriquecieran al sistema educativo, apostamos a ganar estos espacios porque son importantes, por ejemplo, que la paritaria se pueda discutir y haya un acuerdo salarial antes del comienzo del ciclo lectivo" afirmó.

Otro tema central es la infraestructura, "ya que es un tema que queda como materia pendiente, ahí hay que discutir lo que la provincia piensa afrontar, esperamos tener escuelas habitables" manifestó Danelli.

Comedores escolares:

El balance sobre el cambio de manejo de los comedores que este año pasaron del Consejo Escolar al Municipio, tiene varias lecturas que se hacen desde el Suteba local, "el municipio de Olavarría tuvo que salir a cubrir los faltantes de la provincia", Verónica Danelli manifestó que, si bien, hubo una reestructuración, el menú que planteaban era interesante porque incorporaba hábitos saludables pero no fue tenido en cuenta por la crisis económica ya que las raciones eran insuficientes y no calmaban el hambre. Hubo faltantes de cupos entonces el municipio se hizo cargo de 2.000 pero había otros 2.000 cupos que faltaban, o sea que estamos hablando de 4.000 cupos, los restantes no estuvieron pensados desde la Gestión Educativa Provincial, pero sí encontramos que desde el territorio había una gran necesidad de que los chicos recibieran merienda, y estamos hablando de las Aulas de Aceleración que se crearon a partir del cierre de los Bachileratos de Adultos al que concurrían chicos y chicas de 15 años" expresó la Secretaria General Verónica Danelli.

Un tema de Presupuesto

El Presupuesto determina el éxito o el fracaso de una medida, un plan o una política pública y el Servicio Alimentario Escolar no escapa a esta realidad es por eso que si no se termina teniendo en cuenta la diversidad de un territorio es imposible pensar en resultados positivos.

Al no existir actualización del Presupuesto, "se manejaron con los cupos finales de 2018, cuando la matricula creció por varios motivos, el primero, el crecimiento de la población y otro muy visible en estos últimos años es que muchas familias han ingresado al sistema de gestión pública dejando el privado por la falta de recursos para pagar la cuota mensual, esto generó que los otros 2.000 cupos no fueron actualizados pero el Municipio de Olavarría pudo salvar 2.000 cupos", manifestó Danelli a El Popular. La dirigente fue más allá en el análisis y habló de rumores manifestando que "se dejaría la municipalización porque no ha dado resultado, fallaron y hubo inconvenientes".

Al respecto El Popular consultó al municipio sobre la continuidad o no del Servicio Alimentario Escolar bajo su órbita, y Diego Robbiani - Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - expresó que "hasta el momento no hay novedades, no hay una decisión provincial, y desde el Municipio no se ha presupuestado porque no sabemos si va a haber continuidad o no, así que es una incógnita" afirmó. En el mismo sentido destacó que el equipo abocado al SAE sigue trabajando normalmente y con respeto a los recursos anticipó que los están abonando normalmente, también destacó que "los beneficios alimentarios en las escuelas en dos años se vieron claramente, sería una pena perderlo pero esa decisión es política y no depende de nosotros" señaló Diego Robbiani.

"Si una ración se reparte no llena la panza"

"La provincia decía que las Aulas de Aceleración no tenían cupo asignado pero en la escuela se encontraban más de 40 chicos que no tenían merienda, entonces, cómo hacés?, se pregunta la dirigente del Suteba local, quien también propone la respuesta: salieron las cooperadoras a colaborar, los profesores a ayudar y muchas veces se repartía la comida y en las escuelas de los barrios ubicadas en lugares menos urbanos, se notaba mucho porque esa merienda era lo único que comían".

Universal, ¿fue para todos?

Durante la gestión de María Eugenia Vidal se implementó la universalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE), según el ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, órbita encargada de administrarlo, casi 1.700.000 chicos de niveles inicial y primario accedieron al desayuno o merienda en su escuela.

Esta ampliación del programa estuvo dirigido a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, escolarizados en escuelas públicas de la Provincia. Consultada Verónica Danelli, Secretaria General del Suteba sobre la universalización del sistema de comedores escolares afirmó que "no fue acompañada por el presupuesto, nosotros festejamos la universalización pero si no ampliás los fondos es imposible" y puso un ejemplo a nivel local: "los chicos que concurren a una escuela de jornada completa, es decir, que permanecen 8 horas en el establecimiento, no tenían contemplado el desayuno o tenían que elegir entre desayunar o merendar. Esas son las cosas que no podemos creer cómo no pudieron resolver", enfatizó Danelli, afirmando que "no podés tener faltante de cupo porque eso significa que la ración que se pensó para un chico si la tenés que compartir con otro, es imposible que alcance, que llene una panza".

Capacitación colectiva

En materia de capacitación docente, que es otro de los temas que el Frente de Unidad Docente (FUDB) quiere poner sobre la mesa de debate buscando replantear la formación y capacitación. "Creemos que se debe apuntar a dar herramientas a los docentes para mejorar las prácticas en la escuela, debe ser una capacitación colectiva y no personal ya que la escuela se hace entre todos, se hace con el "nosotros", queremos dejar de lado el individualismo y apuntar a un conocimiento colectivo" señaló Danelli.

Licencias docentes

Las licencias docentes fueron uno de los temas controvertidos entre la gestión de Vidal y los gremios, al respecto desde el Suteba local afirmaron "nosotros no estamos pidiendo que se amplíen las licencias, estamos pidiendo que, quien atienda licencias entienda que del otro lado hay una persona que necesita ser escuchada, mas allá de un certificado porque es alguien que está vulnerado, que está padeciendo, entonces el encuadre puede afectar mucho la calidad de vida de esa persona".

"Sería interesante poder humanizar un poco más los sistemas de licencias y de cobro ya que la gestión que se va diagramó sistemas informativos para la carga de licencias y salarios y como todo sistema tiene la rigidez de un algoritmo que, a su vez, no permite un montón de variables que existen en la vida real", refirió Verónica Danelli.

Esperanza de diálogo con Kicillof

"Tenemos esperanza, los gremios no tuvimos muy buena relación con el gobierno que se va, no pudimos conversar absolutamente de nada, nos ha costado muchísimo, recordemos que el 2019 fue un año sin paritarias" dijo al respecto Verónica Danelli.

Los deseos de un mejor diálogo también están focalizados en Olavarría, según lo manifestado por la referente gremial del Suteba "en nuestra ciudad no hubo reuniones con la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD)", solo una a fin de año y en este sentido afirmó "hay que pensar políticas en territorio, necesitamos un Jefe Distrital que pueda resolver los problemas del locales y un Jefe Regional que atienda a la diversidad de la región educativa".

Al finalizar Verónica Danelli expresó: "necesitamos una paritaria nacional porque logra reducir las desigualdades salariales que hay entre las provincias, vamos a luchar por eso y de eso va a depender lo que pueda hacer el gobernador Axel Kicillof y la ministra de educación, Agustina Vila.