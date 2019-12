Comedores Escolares: ¿Sigue la Municipalización?

139561

Información General "Es una incógnita" expresó un funcionario municipal

Desde el Municipio anticiparon que hasta el momento es "una incógnita".



Ante el cambio de gobierno provincial se esperan definiciones en distintas áreas del gobierno de Axel Kicillof, entre ellas aún no hay certezas sobre la continuidad o no de la municipalización de los Comedores Escolares.



Olavarría fue durante la gestión de Eugenia Vidal uno de los municipios que adhirió al traspaso del Servicio Alimentario Escolar (SAE) del Consejo Escolar a la Municipalidad.



El Popular consultó al municipio sobre la continuidad o no del Servicio Alimentario Escolar bajo su órbita, y Diego Robbiani - Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - expresó que "hasta el momento no hay novedades, no hay una decisión provincial, y desde el Municipio no se ha presupuestado porque no sabemos si va a haber continuidad o no, así que es una incógnita" afirmó.



En el mismo sentido destacó que el equipo abocado al SAE sigue trabajando normalmente y con respeto a los recursos anticipó que los están abonando normalmente, también destacó que "los beneficios alimentarios en las escuelas en dos años se vieron claramente, sería una pena perderlo pero esa decisión es política y no depende de nosotros" señaló Diego Robbiani.

Firma del convenio para el traspaso de comedores a la órbita municipal.