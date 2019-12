Autoconvocados UVA: incertidumbre y dudas

139574

Información General Ricardo Olguín, señaló que están a la espera de novedades

El congelamiento que impuso el ex presidente Mauricio Macri para las cuotas mensuales vencerá en pocos días. Mientras tanto, los tomadores de crédito temen que la misma aumente un 30 por ciento por la actualización por inflación.

Se vienen días importantes para los deudores de créditos hipotecarios UVA, ya que a partir del 1º de enero terminará el congelamiento de la cuota que le dio aire a los mismos por un par de meses. Desde Autoconvocados UVA Olavarría dejaron sensaciones de incertidumbre y dudas, aunque aclararon que mantienen cierto optimismo por las medidas que puede tomar al respecto el nuevo gobierno de Alberto Fernández.



Los créditos hipotecarios UVA se convirtieron en un problema para aquellos que los tomaron ya que, como se estableció desde el inicio, la cuota de interés se actualizó según la inflación mensual. Debido a la alta inflación que se registró durante los últimos meses, las cuotas a pagar se hicieron enormes para los deudores, quienes hace tiempo vienen pidiendo una solución al asunto.



El ex presidente Mauricio Macri tomó medidas -al menos en el cierre de su gestión- y, hace un par de meses, congeló la cuota, generando cierto alivio entre los deudores. Más allá de esto, desde Autoconvocados UVA Olavarría habían criticado la medida, argumentando dicha crítica por el momento en que se implementó - "se podía haber hecho antes", afirmaban- y por la poca planificación de la misma -se congelaron las cuotas pero aumentó el capital total adeudado-.



En este contexto, el próximo 1º de enero terminará el plazo de congelamiento, y a partir de ahí surgen las principales dudas de lo que puede venir con la nueva gestión del presidente Alberto Fernández. Si vuelven las actualizaciones por inflación, desde Autoconvocados UVA Olavarría demostraron su temor ya que alcanzaría el 30 por ciento. Sin embargo confían en una nueva medida que pueda alivianar la cuota a partir del 2020, y que no tenga en cuenta una nueva actualización por inflación.



"No hay nada oficial, supuestamente entre el paquete de medidas del Estado le delegaron al Banco Central que presente una propuesta para ver qué soluciones se pueden evaluar para el tema de los créditos", comentó Ricardo Olguín, referente de Autoconvocados UVA Olavarría. "Tuve la posibilidad de conversar con el grupo de Autoconvocados UVA de La Plata y me comentaron que el lunes -por mañana- puede haber alguna novedad oficial, pero por ahora nada", agregó.



En este contexto, Ricardo Olguín explicó que "por estos días todo sigue igual, con un congelamiento que vence en enero del 2020 y con un capital total que continuó creciendo". "En enero se actualizaría la cuota y, por lo que tuvimos analizando, puede ser de un 30 por ciento más el valor de la misma", declaró. Sin embargo, admitió estar a la espera de "novedades oficiales, con la confianza de lo que puede ser el nuevo gobierno en beneficio de nosotros".



Indicios



El 23 de diciembre, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que el Banco Central de la República Argentina -BCRA- trabajará, de acuerdo con lo establecido por la ley de emergencia económica sancionada, en generar "una nueva fórmula" para calcular la cotización de los créditos UVA, con el fin de "empezar a generar un alivio para las familias que se han endeudado" con esa modalidad.



"Lo que hemos hecho con la ley -de emergencia económica- es facultar e instruir al Banco Central, que es quien lleva la cotización de las UVAs, para que trabaje en una nueva fórmula, un nuevo número con respecto a la cotización", precisó.



En este sentido, el funcionario entendió que, de esa manera, se podrá "empezar a generar un alivio para las familias que se han endeudado" con este tipo de créditos, actualmente ligados al índice de inflación. "La cotización de la UVA, al ser un número que se ha indexado con la economía, ha hecho que, con cada aumento de inflación, estas cuotas se hicieran impagables", sostuvo Santiago Cafiero.



De acuerdo con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada por el senado nacional, el Banco Central tiene la misión de evaluar mecanismos para "mitigar" los efectos negativos del sistema de préstamos UVA, "atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor".



Los créditos hipotecarios actualizados por UVA fueron lanzados por el gobierno de Mauricio Macri en marzo de 2016 como una opción que permitió a más familias acceder a su vivienda propia porque requería de ingresos más bajos que un crédito tradicional. Pero como el ajuste se realizaba por el índice de inflación -IPC-, a partir de 2018 el impacto de las cuotas sobre los salarios de los deudores fue cada vez más alto y obligó a realizar varias modificaciones. La última fue el congelamiento de los valores de las cuotas, vigente hasta este mes.



La UVA arrancó con un valor de 14,05 pesos, que equivalía al costo promedio de construcción de un metro cuadrado. Actualmente, su valor supera los 45 pesos, casi un 230 por ciento más.