31.12.2019 | Política Constanza Caffarelli, mayor contribuyente de RC

A través de una nota enviada a El Popular, respondió a los dichos de Gabriela Delía. Y aclaró que el espacio político en el cual participaba, integró Consenso Federal en las pasadas elecciones, y su posición respecto del tema fue en esa línea.



La mayor contribuyente Constanza Caffarelli respondió ante el cuestionamiento a su accionar durante el debate de las tasas en la asamblea del viernes por parte de la ex concejal de Radicales Convergentes, Gabriela Delía.

En una nota que envió a EL POPULAR expuso que "en vista de los dichos públicos de la ex concejal Delia sobre mi participación en la asamblea de concejales y mayores contribuyentes del 27/12, me veo en la obligación de aclarar lo siguiente: la posición que tomé sobre el tema es política. Cuando me sumé al espacio en 2017, `Radicales Convergentes´ integró la lista de `1 País´, que postulaba como candidatos a senadores nacionales a Sergio Massa y Margarita Stolbizer, y como candidata a diputada nacional a Liliana Schwindt. En las elecciones generales de este año, el espacio fue parte de la lista de `Consenso Federal´, que postuló a Roberto Lavagna como candidato a presidente, a Liliana Schwindt como candidata a diputada nacional y a José Eseverri como candidato a intendente. Mi participación en el marco de estas acciones fue pública y notoria".

A su vez, Caffarelli aclaró que "con respecto a la asamblea, con anterioridad manifesté claramente a la ex concejal mi desacuerdo con la propuesta del oficialismo, a lo cual se me respondió con una puja de intereses personales. A pesar de haberse expresado verbalmente la intención, nunca llegó a formularse una propuesta alternativa. Desconozco los motivos. Quiero señalar que formular una propuesta de este tipo es tarea de los ediles. Requiere de conocimiento técnico sobre el tema y también de construcción de diálogo con todos los espacios que representan a los diversos sectores de la ciudadanía en el HCD. El Concejo cuenta con las herramientas para dar lugar a todas las voces. Lamentablemente, en situaciones como éstas, perdemos la posibilidad de fortalecer el diálogo y construir consensos políticos. Es mi deseo que aprendamos a hacerlo en paz, como lo demandan estos tiempos".