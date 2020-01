Saludos de fin de año en la 98 POP

139604

31.12.2019

Artistas plásticos, Delegados, el intendente municipal, músicos, entre otros nos dejaron un saludo de fin de año y buen recibimiento para el 2020

Mi nombre es Luqiano, quería desearles un muy feliz año a toda la audiencia de la 98 POP que cierren el año de la mejor manera y arranquen el 2020 con todo!! Luqiano, músico

Hola desde Chamula, Espacio Cultural Autogestivo Independiente, les deseamos un feliz año nuevo, darles gracias por el apoyo y acompañamiento en todas las actividades y que el 2020 nos encuentre trabajando por una cultura más inclusiva e independiente y mas diversa, gracias y un fuerte abrazo!! Laura Tropea, artista

Mi más sincero agradecimiento y muestras de gratitud por haberme dejarme compartir un nuevo año de trabajo juntos, les deseo un 2020 repleto de felicidad, de salud, de paz y de mucho amor. Y que este 2020 nos encuentre nuevamente trabajando juntos por nuestra querida Loma Negra, muchas felicidades!!! Valeria Milía, Delegada de Loma Negra.

Hola quería aprovechar para saludar a todos los oyentes de la 98 Pop, desearles a todos una linda noche, un feliz año nuevo, un mejor 2020 para todos, con mucha paz, con mucha armonía, y con mucho trabajo y mucha salud para todos. Un gran abrazo para todos los vecinos de Olavarría y espero que podamos seguir trabajando juntos y encontrándonos y pensando lo mejor para la ciudad. Ezequiel Galli, intendente.

Les mando un saludos grande para toda la gente de Olavarría, gracias por acompañarme en todos los trabajos escultóricos, de seguirme con el arte olavarriense, desde Olavarría al mundo, les mando un abrazo muy grande y mis deseos son mucho amor y mucho arte para el 2020. Qué sea arte! Mariano Verón, Escultor.

Hola a todos, este saludito es para desearles un feliz 2020, con mucho amor, mucha cultura y a seguir bailando en la vida. Desde el alma y por el alma. Abrazos enormes para todos y nos vemos, besitos !! Valeria Potes, ArteDanza.

Mutual Macondo y Grupo de Teatro Comunitario Bufones del Andén, quieren desearles un feliz 2020 y que este nuevo año sea el año en que todo lo que deseamos se cumpla. Felicidades para todas, para todos y para todes. Gracias por acompañarnos siempre en la utopía de nuestro trabajo cotidiano. Julio Benítez, Gestor Cultural.

Hola Amigos, le quiero agradecer esta posibilidad maravillosa que nos ofrecen a los artistas de tener un espacio para contar nuestras historias y de compartir lo que hacemos. Los mejores deseos para el año que se esta por iniciar, les envío un gran abrazo y los mejores deseos para el 2020, un fuerte abrazo y a todos los colegas de nuestra ciudad y la zona que han pasado por el programa. Mauricio D´Amico, Artista Plástico.

Desde Colonia Hinojo y en nombre de la Sociedad Germana de Fomento, del Grupo navideño, del Consejo Parroquial, del grupo organizador de la Keppelfest, queremos desearles a todos un próspero año nuevo, con mucho trabajo, salud, unión y toma de conciencia del cuidado del planeta que espera pronto una respuesta nuestra. Norma Schwindt, Grupo organizador de la Kreppel.



Quería saludar a toda la gente de la radio, del partido de Olavarría y específicamente a las familias de Sierra Bayas y de colonia San Miguel, pasamos un año movidito, tanto Sierras Bayas como Colonia tiene fiestas muy importantes, tuvimos un 2019 con muchas propuestas, se han hechos cosas muy positivas, quiero levantar la copa e imaginarnos un 2020 que va a ser movidito también, quizás con altibajos, hay una realidad que a la que uno no escapa; en la adversidad hay que encontrar cosas positivas que nos permita catapultarnos hacia delante, no quiero que quede en un simple spot: "que lo mejor esta por venir", hay que seguir trabajando. Los pueblos se construyen diariamente con la participación de toda la gente, con las instituciones, con la delegación y con el municipio, todo somos actores, todos somos importantes y que no quede en un slogan "que lo mejor este por venir". Simplemente desearles un 2020 positivo, con mucho trabajo y mas propuestas, falta muchísimo y les pido que nos ayuden a concretar todas las propuestas de la gente de esta localidad. Feliz Año para todas y todos !! Guilermo Rikal, Delegado de Sierras Bayas.

Nos parece muy lindo poder desearles lo mejor para este nuevo año que se avecina, que está muy cerquita y ojalá que podamos superar todas las situaciones que nos han atravesado como sociedad en el ultimo período y que tienen que ver con la posibilidad de trabajo, de salarios, de acceso a la educación, con la búsqueda de dignidad y nosotros desde nuestro arte, desde nuestros carnavales, desde nuestro hacer, con nuestro caminar, desde la música, con nuestras prosas muchas veces afiladas pero siempre cargadas de optimismo queremos sumarnos a estos ratitos de encuentro que nos posibiliten pensarnos, que nos den la posibilidad de poder fabricar el piso y el sustento de un nuevo año que nos necesita muy juntos. Nuestro deseo es que todos podamos tener trabajo, educación , cultura, que cada uno pueda se pueda desarrollar en lo que más les gusta y que seamos los ciudadanos los que podamos ver las necesidades de otros y los que podamos ponernos en los zapatos de otro para tener una sociedad más justa. Este es nuestro deseo para un próximo 2020 que está a horitas de llegar y que lo podamos disfrutar. para viva la murga, viva el carnaval, viva el arte popula y acá estaremos siempre querido equipo de la 98POP para poder seguir festejando el carnaval. Un abrazo inmenso para todos y todas!. Ariel Rodríguez, Murga Arrebatando Lágrimas.