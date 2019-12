Fin del IVA 0% en alimentos: las empresas no podrán subir los precios más del 7% desde el jueves

139607

Información General

Lo resolvió el Gobierno tras siete horas de reunión, en la que supermercados y alimenticias aseguraron no poder absorber el 21% del impuesto. Ahora deberán negociar cómo repartirse el 14% restante. La leche fluida seguirá con IVA 0%

Siete horas de reunión. El Gobierno comenzó a convocar a los supermercados y las empresas de alimentos y bebidas ayer a última hora. Tenían que estar a las 8.30 en la sede de la secretaría. ¿El tema? El fin del IVA 0% para 14 categorías de productos considerados básicos. Todos llegaron puntuales. Lideró el encuentro el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien recibió a los empresarios junto a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y el secretario de Industria, Ariel Schale. "Es un gran avance tenerlos a todos acá en una misma mesa, con espíritu de diálogo. Hoy nos tenemos que ir de acá con un acuerdo para que el jueves esta medida del fin del IVA 0% no tenga impacto en los precios", les dijo el ministro, según contaron algunos participantes del encuentro.



Español ya les había adelantado, el día anterior cuando los convocó, que había que hacer un esfuerzo compartido para que los productos no aumenten, ya que tenían la instrucción del presidente Alberto Fernández de que la medida dispuesta por el gobierno anterior luego de las PASO no sería prorrogada.



Luego comenzó una catarsis generalizada de cada industria y de las cadenas de supermercados, que plantearon las dificultades para absorber el 21% del IVA. "Nadie tenía claro cómo resolverlo y en tan poco tiempo, ya que requería de mucho análisis", dijo un industrial, tras aclarar que los funcionarios los habían dejado solos para intentar que se pongan de acuerdo. Pero al rato entró a la sala Español y comenzó a marcarles los límites, ante las dificultades del sector privado en avanzar en definiciones. Y fue ahí cuando la funcionaria les dijo que, salvo algunos casos puntuales de productos que estaban alcanzados por la medida pero que no son productos básicos, el resto deberá aumentar hasta 7% promedio a partir del jueves. ¿Qué sucederá entonces con el 14% restante del IVA? Deberán absorberlo entre ambos sectores.



Fuentes oficiales precisaron que se trató de un acuerdo alcanzado entre las partes y remarcaron que en el caso de la leche fluida, el IVA será absorbido por las empresas, por lo que no habrá cambios en el precio para los consumidores. Además, se acordó abrir una mesa de negociación con el sector productor durante los próximos 30 días, informó el Gobierno, al agregar que el resto de los sectores también acordó absorber un 14% del tributo para minimizar el traslado del IVA a partir del primero de enero. De esa manera, productores y supermercados absorberán dos tercios del impuesto.



Las fuentes precisaron que, tras la reunión, los precios a partir del jueves subirán 7% promedio, con excepción del pan artesanal de panadería flauta, que trepará 5%, el aceite mezcla y de girasol, que aumentará 9%, y el pan rallado y los rebozadores, que sufrirán un alza del 10,5%. Entre los que subirán 7%, se incluyen el yogurt firme y sachet, entero y descremado; arroz largo fino; azúcar; polenta; pan lactal blanco en todas sus presentaciones; conservas de vegetales, incluidos tomates en todas sus presentaciones; harinas triple cero, cuatro cero y leudante; yerba con palo y sin palo; mate cocido y té sin ensobrado; y huevos.



A su vez, desde el Gobierno agregaron que "en los próximos días, la reducción del IVA estará disponible para los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, la AUH y los jubilados que perciban el haber mínimo" y que también, el 7 de enero, "se relanzará el programa de Precios Cuidados, que volverá a incluir productos de primeras marcas para transformarse así en un sistema de precios de referencia".



"Estas medidas se complementan con el congelamiento de las tarifas, el freno a los aumentos de los peajes en rutas nacionales, la suspensión del incremento del 5% a las naftas, extender por 30 días más los beneficios a los créditos UVA y prorrogar por 3 meses el Plan Ahora 12, un paquete que implica un impacto de $100.000 millones en el consumo", dijeron desde Producción.



Mientras se estaba desarrollando la reunión, el presidente Alberto Fernández habló por radio y anticipó que se le estaba pidiendo a los empresarios que absorban parte del 21% del IVA. "Tenían IVA cero pero no precios controlados, muchos de esos precios han subido. Los grandes supermercados tienen que revisar sus conductas y el ministro de Producción (Matías Kulfas) está en contacto con ellos. Estamos trabajando con el tema, porque el problema de la canasta básica es que hay productos que tributan un IVA reducido del 10,5%. Para el sector lácteo podría haber una reducción, hay que estudiarlo", había dicho el mandatario.



En una primera instancia, el 14% que deberá ser absorbido por el sector empresario deberá pagarlo la cadena de supermercado, que es la que a partir de mañana deberá pagarle el 21% del IVA al fisco y sólo podrá aumentar 7% esos productos. Sin embargo, luego se dará vuelta y le trasladará una parte -posiblemente la mitad- al proveedor. Esta situación será resuelta en los próximos días, en negociaciones entre cada cadena y cada alimenticia.



Durante la reunión, dijeron algunos asistentes, hubo momentos de cordialidad, como también otros de tensión, como es lógico cuando de dinero y de márgenes se trata. Cuando los funcionarios intentaron que supermercados y proveedores hagan una propuesta, comenzaron los cruces entre unos y otros. "Yo no puedo hacerme cargo del 14% en esta categoría", se escuchó de un supermercadista. "Yo no estoy en condiciones de asumir nada", decía otro, con ventas que vienen en picada desde hace cuatro años. Como esos comentarios, hubo muchos. Hasta que llegó la palabra mediadora del Estado y resolvió por ellos. (Infobae)