Horóscopo chino 2020: ¿qué te espera el año de la rata de metal?

139625

Información General

El 25 de enero de 2020, con la luna nueva de Acuario, comienza un nuevo año en el calendario lunar chino. El Año de la Rata de Metal.

En el Horóscopo Chino la Rata es el primer signo y marca el inicio de un nuevo ciclo energético de 12 años. Se inicia una nueva rueda china, es decir, el año de la rata marca el inicio de un nuevo ciclo que trae la posibilidad de dejar atrás todo lo negativo del pasado y activar nuevas energías. Todos los signos serán influenciados por la poderosa energía de este animalito que impulsa a la acción y los nuevos comienzos. Estimula la inteligencia, la astucia, el encanto y el carisma. El elemento Metal, señala un año de optimismo, búsqueda de armonía, consolidación y cambios radicales.



RATA (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Admirada y honrada por su sagacidad y habilidad, en Oriente la Rata es símbolo de suerte y prosperidad. Criatura encantadora capaz de cautivar casi a cualquiera, es conocedora y le gusta hacer alarde de su estilo. Curiosa, siempre está a la caza de nueva información, posee un gran sentido del humor y vive en continuo movimiento. Muy centrada en sí misma, le cuesta ver más allá, sin embargo suele ser muy protectora y generosa con aquellos que ama. Inteligente, inquieta e impaciente, siempre logra sus objetivos, sabe encontrar el camino más rápido y nada la detiene. Las personas nacidas en un año Rata adoran a su familia, son apasionadas y difíciles de domesticar, no les agrada que la quieran manejar o la traicionen. Necesita mucho afecto para valorarse, porque tiene la tendencia a subestimarse. Es muy sociable, sin embargo, precisa tener momentos de soledad para inspirarse.

Predicción 2020

En el año de tu signo, sabrás potenciar todos tus talentos para obtener aquello que más deseas. Con una actitud más práctica y decidida, sentirás que nada está fuera de tu alcance. Sabrás administrar tu hiperactividad con inteligencia y tendrás la posibilidad de conocer gente influyente que te beneficiará en tu profesión y en los negocios que realices. Se trata de un tiempo de concreciones, un año muy productivo donde notarás que la suerte está de tu lado. Gracias a tu creatividad y profesionalismo, las cosas más complicadas serán fáciles de realizar. El desafío estará en saber aceptar los buenos consejos de gente más experimentada y aprender a delegar cuando las situaciones te desborden. En el amor, no tengas miedo de tomar decisiones, confía en tu experiencia y en seguir aquello que dicte tu corazón.



BUEY (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Poderoso, responsable y confiable, el Buey es capaz de marcar tendencia y nació para liderar. Lento y metódico, es capaz de grandes logros y nunca pierde de vista sus metas. Consigue lo que desea con constancia y sin apuro. Su energía es interminable y es muy consciente de los detalles. Cree en hacer bien las cosas desde la primera vez. Obsesivo de lo que emprende, es tozudo, terco, perseverante y trabajador. Odia dejar las cosas a medias y la tranquilidad de sus reacciones abruma a cualquiera. Poseedor de infinita paciencia, constancia y fuerza de voluntad, es cauteloso, pero su amor es profundo y leal. Práctico, inspirado, pero con los pies en la tierra, es un excelente compañero de camino. Pacifista, sabio, maduro, organizador y líder, el Búfalo es un filósofo, un ser de gran espiritualidad, solitario, le cuesta movilizarse, odia la improvisación y posee un gran sentido del humor.

Predicción 2020

El año de la Rata te llevará más allá de tus límites. Impulsado por la agilidad que impone la Rata, lograrás crecer, dejar de lado ciertas posturas rígidas y alcanzar algún sueño largamente postergado. Con excepcionales oportunidades de avance, los esfuerzos que has realizado darán sus frutos y es probable que te propongan para un cargo acorde a tus cualidades y expectativas. Decisiones importantes, nuevos proyectos y estabilidad financiera, ya que se trata de un tiempo de mucha bonanza. Será necesario algo de improvisación y en este intento por romper con las estructuras descubrirás que existe una gran cantidad de oportunidades que nunca hubieras percibido si te hubieras limitado estrictamente a tus planes originales. La energía que actúa ahora en tu vida requiere mayor flexibilidad y adaptabilidad. La alegría y la colaboración serán el marco apropiado para profundizar una relación que va creciendo con el tiempo.



TIGRE (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Capaz de imponer respeto y ejercer influencia sobre los demás animales del zodíaco, el Tigre es el rey de la seducción. Rebelde, innovador, independiente y con grandes ideales, no soporta le den órdenes y luchará por no sentirse atado. Necesita hacer lo que quiere, posee encanto y tiene mucha facilidad para comunicarse siendo extremadamente sincero y frontal. Carismático y confiado en sí mismo, posee un aire de autoridad que la mayoría encuentra difícil de resistir. Independiente y audaz, el Tigre representa la libertad y no duda cuando quiere algo. En Oriente se respeta a este extraordinario felino porque según la creencia popular en la casa protege contra la negatividad y las calamidades. Con un destino muy peculiar, a lo largo de su vida le pasarán cosas que tal vez nunca sepa cómo o porqué se generaron, pero las vivirá con gran pasión e intensidad.

Predicción 2020

El liderazgo será clave en el 2020 si deseas alcanzar tu próximo objetivo. El año Rata 2020 será de equilibrio y fascinación para el Tigre, el dinero no faltará para aquellos que tomen el mando con buena conducta de su trabajo y eviten caprichos innecesarios. Contarás con un alto nivel energético, sensación de mayor libertad y buena salud. Posibilidad de concretar proyectos importantes que desde hace tiempo estás planificando. Sabiendo calcular con precisión costos y beneficios de cada situación, te encontrarás frente a la posibilidad de romper con viejas cadenas y afrontar una vida más acorde a tu naturaleza libre. Pasarás por momentos de crisis en donde tu temperamento inconformista se rebelará, de ahí que deberás evitar los enfrentamientos y cultivar la diplomacia Tu economía mejorará y tendrás la oportunidad de invertir en tu imagen, planificar un viaje y darte algunos gustos especiales. En el amor, encontrarás la oportunidad de conectarte con tus verdaderos deseos y actuar en consecuencia.



GATO (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Amable, tierno y cortés, a pesar de su apariencia frágil, el Gato o Conejo posee una fuerza interior que lo lleva a alcanzar grandes logros a lo largo de su vida. Tímido y atractivo, el Gato es muy popular entre sus amigos y seres queridos y ante cualquier conflicto, siempre cae parado. Más bien de evitar las confrontaciones, su naturaleza es protectora y compasiva. Con una tendencia a idealizar sus relaciones, es uno de los más sensibles del horóscopo y necesita bases afectivas sólidas para prosperar. En Oriente, se lo considera el signo más afortunado. Inspira gran respeto y en él se conjugan la armonía, la belleza, el magnetismo y el misterio: su influencia en los demás es muy poderosa. Con una personalidad fascinante, adora vivir bien, elige siempre lo mejor y su presencia es plácida, reservada y sigilosa. Siempre dispuesto a ayudar, es diplomático y necesita tranquilidad, quietud y mucha seguridad para vivir. Los sobresaltos e inseguridades lo descolocan y bloquean. Posee una intuición prodigiosa en la que deberá confiar ya que nunca le falla. Necesita un compañero que le brinde la paz que tanto anhela y si lo encuentra, será para siempre.

Predicción 2020

Etapa que estará claramente marcada por los cambios. Te abrirás camino a lo nuevo pero para ello deberás cerrar un capítulo y terminar definitivamente con aquello que ya no es adecuado para este momento de tu vida. Dejarás atrás un ciclo más introspectivo y comenzarás lentamente un cambio profundo en tu vida. Sentirás el apoyo de los tuyos y apreciarás tener estabilidad en el hogar, sin embargo, aprenderás a tomar decisiones sin dejarte influenciar por el medio ambiente. No te faltará motivación y buen juicio para poner en marcha planes bien concretos que mejoren tu economía. La habilidad y majestuosidad que desplegás en las relaciones públicas te acercará a personas que abrirán nuevas puertas. Los artistas del signo obtendrán grandes logros pero será necesario ser constante para alcanzar los objetivos que realmente te importan. Para el amor será un momento ideal para reparar viejos conflictos en la pareja. Si estás solo, será posible conocer a alguien que respete tu espacio y tu individualidad.



DRAGÓN (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

El Dragón es el signo más celebrado del Zodiaco Chino. Es poderoso y muy afortunado, de buen corazón y lleno de energía. Un ser inteligente nacido con un carisma inagotable, lo que le garantiza ser un gran influencer y ocupar el centro de atención, sitio en el que ama estar. Afortunado con el dinero y en el amor, es un ganador nato, pero debe aprender a ser más flexible y tolerante. Es el único animal irreal y mitológico del horóscopo chino. En Oriente se lo venera y respeta y es emblema de su cultura. Quien nace en un año Dragón vive de una manera muy intensa, optimista y siempre mirando hacia delante. Seguro de sí mismo, es puro fuego. No soporta la monotonía y es capaz de levantar un imperio por sí solo y contagiar su entusiasmo. Nació para tener un destino especial, no es convencional, despierta grandes pasiones y aunque puede ser cuestionado, jamás retrocede en sus decisiones.

Predicción 2020

El Dragón compatibiliza muy bien con la Rata que potenciará su natural destreza en asuntos económicos y le brindará la oportunidad de aumentar su patrimonio. La Rata brindará toda su protección, la admiración de ella hacia el majestuoso Dragón es ancestral. Este año será ideal para viajar, publicitar, darte a conocer y promocionar tus actividades. El peligro estará en querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y disgregarse. Deberás focalizar tus esfuerzos y no dudar a la hora de tomar decisiones radicales. Habrá mucha actividad y poco tiempo para disfrutar en casa, lo cual puede hacerte perder el humor. Será imprescindible disponer de una gran organización, planificar bien el tiempo y saber repartirte. Invitaciones y encuentros te mantendrán muy entretenido y generarán interesantes posibilidades y contactos. En el amor, podrás encontrar apoyo y contención en la pareja. Pero deberás controlar los impulsos; moderar el carácter para evitar malograr una relación que viene bien.



SERPIENTE (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Intuitiva, misteriosa y amante de las cosas bellas, posee una profunda sabiduría que la lleva a evolucionar y reinventarse constantemente. La Serpiente es el seductor del Zodiaco Chino. Sociable aunque introvertida; también cuenta con una aptitud natural para los negocios. En Oriente su imagen se encuentra en la pintura, la literatura y toda manifestación artística como símbolo del más exquisito refinamiento, sabiduría y belleza. En general tiene una naturaleza reservada y una mente analítica que hace que los retos intelectuales le sean más atractivos que las actividades físicas. Su claridad e inteligencia profundas le son indispensables para nutrirse y desarrollarse. Precavida, con gran sentido práctico a la vez que estético, es constante y responsable y, en el amor, puede llegar a ser muy celosa y posesiva, necesita tener el control de las situaciones y puede volverse obsesiva y desconfiada.

Predicción 2020

Ama y dueña del conocimiento y del espíritu, utilizarás la energía del momento para transformar todo lo que se presente dificultoso, en algo a tu favor. Tu intuición te guiará acertadamente, te permitirá saber cuándo confiar y te señalará los momentos de riesgo. Te sentirás estimulada a vivir nuevas experiencias y contarás con el apoyo para que esto sea factible. Muchos decidirán estudiar, realizar talleres o cursos y todo aprendizaje que puedas utilizar para avanzar en tu carrera. En el amor, tendrás la posibilidad de conocer a alguien que te movilice. Una poderosa energía sensual que promete algo más que un encuentro pasajero.



CABALLO (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Activo, indómito, inteligente y testarudo, el Caballo posee un espíritu libre que lo hace el vagabundo del Zodiaco Chino. Necesita independencia y libertad de movimiento, está cargado de energía y se mueve constantemente de una actividad a otra. Es bueno con el dinero, y por supuesto tiene una gran pasión por los viajes. Es el signo más pintoresco del horóscopo Chino. Su sola presencia es llamativa porque es brioso, bello y fuerte. Con un carisma irresistible, tiene un carácter inquieto, ciclotímico y muchas veces es imprevisible en su conducta. Habilidoso en el arte de la seducción, le agrada alardear frente a las multitudes. A pesar de la fortaleza de su naturaleza, muchas veces se sienten menos de quienes lo rodean, debe trabajar su autoestima para poder construir sólidas relaciones amorosas. El Caballo es bueno para trabajar en equipo y cuando una causa lo entusiasma pondrá su talento y esfuerzo para concretarla. Rebelde, poco convencional e inconsciente, le agrada generar cambios, estar siempre informado, comunicarse e interactuar. Si sabe encauzar sus energías, podrá lograr todo lo que se proponga en la vida.

Predicción 2020

Este año, la Rata te impulsará a recorrer nuevos caminos. Serás capaz de lograr grandes cosas durante este año, pero necesitarás mucha tranquilidad para ello, por lo que buscar un espacio armonioso donde puedas trabajar será esencial. En el ámbito profesional tendrás muchas posibilidades de conseguir lo que te propongas, sobre todo en los negocios y las finanzas. Pero deberás aprovechar al máximo tus puntos fuertes ya que los ascensos y el avance dependerán en gran parte de los esfuerzos que realices. Serán recompensados los Caballo más perseverantes, pacientes y laboriosos. Buen momento para las actividades grupales y cumplir algún sueño personal. Período excelente en donde te encontrarás en primera plana y tu atractivo personal estará marcadamente acentuado. El contacto emocional con los demás será de gran importancia y muchas relaciones se profundizarán. Buen momento para todo tipo de asociaciones, como también para descubrir las verdaderas necesidades de una relación, sus falencias y cómo mejorar el bienestar de ambos.



CABRA (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Sensible, fiel y protectora, la Cabra es soñadora; un espíritu creativo que siempre necesita tiempo para explorar su interior. Se siente más a gusto cuando está inmersa en la profundidad de su propio ser. Para ser feliz, la mente de la Cabra necesita ser libre para vagar por donde desee. Naturalmente artística e inventiva, no persigue la riqueza material y confía en su imaginación para enriquecer su vida. Es el signo más delicado del Horóscopo Chino. Aparentemente frágil, es solidaria y generosa. Necesita seguridad y busca rodearse de gente que la reafirme como persona. Ejecutiva por excelencia, posee gran sentido del valor de las cosas y atrae el dinero. Adora el mundo esotérico, la astrología y la parapsicología. Romántica, sentimental, emotiva, susceptible y reservada, presenta una necesidad imperiosa de autoprotección.

Predicción 2020:

La Rata movilizará la vida de las Cabras; la agitará y motivará haciéndote sentir ganas de moverte y tomar la iniciativa. La actividad social te ayudará a cambiar de actitud y a tomar mejores y más atinadas decisiones. Obtendrás buenos ingresos gracias a tu buena predisposición y capacidad de persuasión en los negocios. Contarás con una gran energía para afrontar los asuntos cotidianos por más "pesados" que sean. Sin embargo, deberás evitar exigirte por demás, estar pendiente de las opiniones ajenas y el hacerte cargo de todo. Deberás fortalecer tu autoestima y enfocarte en lo que más te interesa sin permitir que los demás influyan negativamente en tus decisiones. En el amor, te encontrarás en una situación romántica inesperada que deberás aprovechar dejando de lado miedos, inhibiciones y los desencantos del pasado.



MONO (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Carismático, encantador y lleno de energía, el Mono es el más alegre del Zodíaco Chino. Tiene un apetito insaciable por diversión y actividad y es fácil para él pasar un buen rato entre cualquier multitud. Es optimista, ingenioso y posee una mente muy aguda, su inteligencia le permite realizar tareas complejas con gran facilidad. Nació para alegrar a la humanidad y transmitir su originalidad y peculiar visión de la vida. Es el signo más lúdico, detesta la rutina, los esquemas, los convencionalismos y las instituciones. Representa la libertad, la creatividad y no le teme a nada: todo lo que se propone, lo consigue. Curioso, se interesa por varias cosas al mismo tiempo y lo que más le cuesta es la disciplina. Adora el lujo, el confort y vivir espléndidamente aunque puede caer en el egocentrismo o un desmedido orgullo. Sentimental y apasionado, posee una gracia particular y un humor que lo salva de las situaciones más difíciles.

Predicción 2020

El año de la Rata le dará grandes ventajas al Mono dada la compatibilidad entre los dos signos. Tendrás la complicidad de tu compañera de aventuras; la Rata te dará buena estrella para alcanzar con facilidad aquello que te propongas. Sin embargo, deberás evitar embriagarte con el éxito y suponer que no existen límites. Esto puede llevarte a sufrir desilusiones y la caída de la energía vital. El descanso y la meditación te harán recapacitar y comportarte con más cautela. La vida social te deparará descubrimientos reconfortantes y cierre de contratos que habrá que estudiar con detenimiento. Como negociador hábil y ambicioso, ágil para detectar oportunidades y hacer contactos valiosos, podrás emprender una tarea que al principio será divertida y luego comenzará a dar réditos. En la familia, tu sentido del humor te lleva a subestimar algunos problemas. En soledad, lograrás reflexionar y hallar soluciones inteligentes. En el amor, sentirás deseos de aventuras. Los comprometidos, deberán innovar en la pareja.



GALLO (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Quien nació bajo la influencia de un año Gallo es líder por naturaleza, pero no solo busca destacarse, sino también guiar a los demás por el camino correcto. Ingenioso y avispado, el Gallo es pragmático y prefiere no tomar ningún riesgo. Gran observador de lo que ocurre a su alrededor, nada se le escapa. Su imaginación y fantasía, unidas a su sentido práctico, produce una personalidad llena de matices. Extravagante y avasallante, posee mucha potencia y es de sostener arraigados ideales que defiende con su vida. Honesto, perfeccionista y de cumplir con su palabra, le gusta tener todo bajo control. Su apariencia personal es muy importante y es extremadamente prolijo y pulcro. Muy trabajador, le gusta estar ocupado y es capaz de mucha disciplina y determinación. Valiente, luchador y sociable, su vida nunca es aburrida. Detallista y obsesionado con la perfección, en el amor es fiel y posesivo y quiere tener siempre el control de su casa, su pareja y sus hijos.

Predicción 2020

El signo del Gallo comenzará el año con mucha fuerza, pero necesitarás contar con la ayuda de quienes tienes a tu lado para poder salir adelante muchas veces. Este año será especial para fortalecer amistades, para generar mejores lazos de trabajo y para dar más importancia a la familia. Te sentirás optimista y lograrás una posición estable y segura. Contarás con una importante claridad y lucidez mental para iniciar cambios en tu trabajo que te favorecerán en el futuro. Cierta situación profesional requerirá de mucha diplomacia, en especial frente a personas de autoridad. Habrá novedades en asuntos inmobiliarios y todo lo relacionado con la vivienda. Posibilidad de realizar reparaciones o renovaciones favorables dentro del hogar, donde podrás contar con mayor comodidad y confort. Te harás replanteos respecto a tu vida afectiva, estarás por momentos más introspectivo y desecharás cualquier relación que sea poco comprometida. Buscarás el mismo nivel de fidelidad y entrega que estás dispuesto a ofrecer.



PERRO (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Honesto, fiel y confiable, el inquieto Perro es uno de los animales más intuitivos y nobles del Zodíaco Chino. Amigo fiel y excepcional para escuchar, es guardián y guerrero, ya que combatirá la injusticia y se alineará con los desposeídos en cualquier momento y lugar. Suele ser amable y amistoso, aunque en situaciones angustiantes es capaz de mostrar sus incisivos caninos. Su fuerte sentido de la justicia lo impulsa a hacer siempre lo correcto y a defender las causas justas. Tiene mucha entereza, solidaridad y es estoico como un soldado. Busca referentes, guías o líderes y tiende a pensar más en el prójimo que en sí mismo, por lo cual muchas veces es mejor custodia de la vida ajena que de la propia. Sin embargo, tiene un radar para detectar el peligro, la traición y la mala onda. Es elegante, refinado, artístico y con un exquisito buen gusto. Enamoradizo y fiel, es un gran compañero y amante.

Predicción 2020

La Rata de Metal te ofrecerá la oportunidad de desarrollarte y crecer en tu profesión. El trabajo será algo fundamental durante todo el año y serás capaz de encontrar ese lugar que hace tiempo buscabas o bien comenzar un emprendimiento propio. Excelente periodo para aprender, estudiar y perfeccionarte. El trabajo fuerte será recompensado y es un año donde tu buen olfato gozará de buena salud y te llevará a asociarte con las personas adecuadas para lograr tus objetivos. La influencia alegre de la Rata hará que puedas equilibrar las responsabilidades con el disfrute. Dedicarle tiempo a la familia ayudará a que tu corazón no se sienta cansado. En el amor estarás muy territorial. La tendencia posesiva te volverá vulnerable a las separaciones, pero de ser necesario, deberás cerrar etapas. Los más solitarios tendrán grandes oportunidades de enamorarse, pero cuidado con las proyecciones e idealizaciones.



CHANCHO (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho es sumamente carismático, le agrada rodearse de placeres como la buena comida, los amigos y disfrutar de ciertos lujos. El Chancho fue el último en llegar a ver al Buda, porque no es competitivo. Posee una gran fuerza interior y su vida tiene una profunda coherencia. Con una personalidad bien definida, pero llena de matices, el Chancho nunca pasa inadvertido, es un eterno aprendiz y posee una actitud ingenua y generosa ante la vida. Su experiencia lo guía, y aunque a veces cometa errores, sabe enriquecerse y evolucionar. Sensual y lujurioso por naturaleza, adora las cosa más finas de la vida. Se preocupa profundamente por sus seres queridos porque considera que ayudar no es un deber sino un placer. En todo lo que dice y hace hay un verdadero compromiso, es brillante, talentoso y muy trabajador. No le gustan los cambios bruscos, le agrada el dinero y es el signo más sensual del Horóscopo Chino.

Predicción 2020

Estamos terminando el año del Chancho y necesitarás en esta nueva etapa, poner en práctica todo lo aprendido en tu año. La necesidad de diferenciarte y sentirte único se hará más evidente durante este período. Será un momento de autoexpresión en donde podrás mostrar la originalidad y capacidad de inventiva que te caracterizan. La vida social te deparará reconfortantes momentos e inesperados encuentros. El deseo de superación será intenso, pero deberás cuidarte de actitudes autocomplacientes que podrían generar conflictos en tu medio ambiente. Probablemente tengas que poner mayor atención en tu vida de pareja, ya que te podría exigir más cuidado y tiempo para compartir. Una posible crisis servirá para aclarar cuestiones viejas o negadas que afligían a ambos y que estaban deteriorando la relación. Si estás solo o sola, procura observar bien las oportunidades que aparecerán e intenta siempre conocer bien a alguien antes de darle una invitación abierta a entrar a tu vida.



(Informe completo La Nación)