Todas las series que abandonan Netflix en enero

Más de 15 producciones dejarán de aparecer en la plataforma este mes.

Mes a mes Netflix incorpora a su catálogo un conjunto de nuevas películas y serias, pero a su vez, todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja de la popular plataforma, generalmente porque caducan los contratos en los que los realizadores le ceden a Netflix la posibilidad de usar sus programas o sus films.



Las bajas suelen pasar desapercibidas para la mayor parte de los usuarios porque el servicio de video online no anuncia cuáles son los contenidos que desaparecen de su catálogo cada mes.



Por eso, para evitar quedarte con una serie por la mitad, o para los que están guardando una película para ver más adelante, en algún feriado o en las vacaciones, anticipamos cuáles serán los contenidos que saldrán del catálogo de Netflix durante el mes de enero.



Como siempre, en un futuro algunas de estas series podrían volver a incorporarse, pero al menos por unos meses no estarán disponibles para los usuarios de Latinoamérica.



A continuación, la lista de todo lo que se va de Netflix en las próximas semanas:



Grimm: El detective Nick Burkhardt descubre que es el último de los Grimms, seres que protegen al mundo humano de los monstruos que cobran vida gracias a los cuentos de hadas.



Weeds: Una madre suburbana comienza a vender marihuana a sus vecinos ricos para que mantener su cómodo estilo de vida después de que su esposo muere repentinamente.



Grown Ish: Lejos de las travesuras familiares, la hija mayor de los Johnson, Zoey, se dirige a la Universidad de California, donde las lecciones de vida ocurren fuera del aula.



Historia de un clan: Este drama basado en una historia real sigue a los Puccio, una familia criminal que secuestra a personas adineradas y los retiene como rehenes en su hogar.



Angelo Rules: El carismático Angelo, de 12 años, enfrenta a sus mejores amigos Sherwood y Lola en todo tipo de desventuras mientras planean escapar de sus responsabilidades.



Bakugan - Battle Brawlers: Un día, en todo el mundo, las tarjetas comienzan a aparecer frente a los niños. Cuentan con diferentes personajes, diferentes entornos y diferentes poderes.



Tierra de Reyes: Tres hermanos afligidos lanzan una búsqueda de justicia que los lleva al extenso rancho de caballos de su enemigo, y a los brazos de sus tres hijas.



How to Train Your Dragon Legends: En este conjunto de cortos, Hiccup y la pandilla aprenden sobre diferentes especies de dragones. Luego, Gobber va en busca del Dragón Boneknapper.



Under the Dome: Este escalofriante está drama basado en la novela de Stephen King sobre un pequeño pueblo estadounidense que de repente se encuentra encerrado en un campo de fuerza infranqueable.



Max and Ruby: Max, de tres años, puede ser callado, pero a menudo es lo suficientemente inteligente como para burlar a su hermana mayor, Ruby. Sin embargo, los conejitos se llevan muy bien.



Beyblade - Metal Fusion: En esta serie de aventuras de anime para niños, las fuerzas del bien y del mal 'se aflojan', luchando entre sí con trompos encantados.



Odd Squad: Cuando suceden cosas extrañas en la ciudad, los jóvenes agentes Olive, Otto y el resto del Odd Squad usan su ingenio y habilidades matemáticas para resolver el caso.



One Strange Rock: Presentada por Will Smith, esta serie sigue a ocho astronautas que comparten sus perspectivas únicas sobre la Tierra, el planeta frágil y hermoso que llamamos hogar.



The Adventures of Figaro Pho: Imagina tus peores miedos, luego multiplícalos: Figaro es un niño con cualquier cantidad de fobias y una forma muy peculiar e imaginativa de tratarlos.



Tom and the Slice of Bread with Strawberry Jam and Honey: Tom quiere desesperadamente pan con mermelada de fresa y miel, y eso es exactamente lo que Tom se propone obtener, a pesar de los obstáculos en su camino.



Red vs. Blue: Esta parodia de juegos de disparos en primera persona, vida militar y películas de ciencia ficción se centra en una guerra civil que se libra en medio de un cañón desolado.