"En otras ciudades hay intendentes que están congelándose los sueldos"

Información General Comerciantes Unidos Olavarría salió al cruce del aumento de tasas

La agrupación Comerciantes Unidos Olavarría salió al cruce del aumento de tasas para instar a los concejales a evaluar si el impacto de la suba propuesta por el Ejecutivo es conveniente frente al extenso período de más de un año con las ventas en baja.

"La cruzada nuestra por la suba de impuestos es de hace unas semanas atrás", aclaró Pamela Videla, referente del CUO, en diálogo con "Noticias", que se emite por Canal Local a través de EL POPULAR Medio. En ese contexto, recordó que "en noviembre el Intendente envió esta propuesta con un 52% de aumento de tasas" cuando "en octubre se hicieron moratorias especiales porque había gente no podía pagar".



Otro tema que, advierten, pondrá aún más en jaque el bolsillo de los comerciantes y ha sido "muy polémico, es la quita del beneficio que tenemos de la reducción de 50% de tasa de Seguridad e Higiene. Lo que notamos es que seguimos en situación muy complicada. Hoy parece un castigo tener un comercio", disparó Videla.



A la situación tributaria le suman el impacto del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal con reclamos que surgieron desde el mismo momento en que se implementó el nuevo modelo en febrero pero que se reciclan ahora dado que el horario "nuevamente es hasta las 20. Nos están atosigando", graficó la mujer.



No obstante, aclaró que la postura no es de intransigencia: "No es que no queremos responder, (a nivel nacional y provincial) se está hablado de 180 días de plazo, de hacer un trabajo diferente, de ver cómo ir activando la cadena productiva y comercial y notamos que acá se va un poquito a contramano".



De hecho, ejemplificó que "cuando en otras ciudades se habla de intendentes congelándose los sueldos y cosas de esa índole, acá siempre el ajuste va al pueblo".



Tras el intento frustrado de aumentar las tasas en la última sesión del año, Pamela Videla dejó en claro que "queremos que en algún momento se pueda tratar teniendo en cuenta nuestra voz, tratando de expresar lo que nos pasa. Agradecemos muchísimo los concejales que nos recibieron y pudieron llevar la propuesta al recinto y a los mayores contribuyentes. También al sindicato de Empleados del Comercio, que nos acompañaron y estamos a la espera".



Por su parte, Agustina de Arzave consideró que "los comerciantes estamos pagando muchas cosas que la gente no lo tiene en cuenta ni tiene por qué tener en cuenta. La tasa de Seguridad e Higiene no es tanto, dicen. Para un monotributista no es mucho pero para un responsable inscripto, la facturación se basa en eso y va sumando la luz, el alquiler, las tarjetas, el costo de tener cuenta bancaria para ofrecer débito y crédito... El estacionamiento que estamos viendo hasta cuando va a seguir precio congelado, que se está reteniendo hasta que digan ´lo aumentamos´".



En esa linea, explicó que "tratamos de llegar a un acuerdo. Pedimos de hablar, fuimos al Concejo, hablamos con los concejales, con los mayores contribuyentes, tratamos de acercanos a Galli, no nos dio la audiencia, se la pedimos pedimos y nunca nos llamó".



Intentaron con "Bruno Cenizo, con Lanceta y Endere. Nunca hubo una respuesta. Ahora nos estamos acercando, viendo si podemos pactar una reunión. ¿Por qué no escuchan un poco lo que nos está pasando, no¨" se preguntó la comerciante.



Finalmente, comentó que "no decimos que no queremos una suba. Es la suba del 50% más la quita que es un 50. Se nos va un 100% arriba".