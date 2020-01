Debutaron las Escuelas Abiertas en Verano

139736

Información General Con actividades acuáticas diarias

El programa impulsado por la Provincia con apoyo municipal, ya inició sus actividades en unas 28 sedes de la ciudad y las localidades. Incluye actividades acuáticas diarias y propuestas artísticas diversas, que se extenderán hasta el 31 de este mes.



Aunque todavía no se inauguró formalmente, el programa Escuelas Abiertas en Verano ya debutó en los establecimientos y los espejos de agua del partido de Olavarría. La propuesta provincial se extenderá hasta el 31 de enero inclusive y, previamente, se anticipaba que la matrícula abarcaría a unos 1600 chicos, distribuidos en unas 28 sedes en la planta urbana y las localidades del distrito.



Ayer, desde la Jefatura Distrital de Educación a cargo de la inspectora Gabriela González no se precisó cuántos alumnos se sumaron a la propuesta, ya que en los primeras jornadas, la matrícula "se va incrementando con el día a día". Desde la Provincia, en tanto, aseguraron que las inscripciones superaron las 2.100. Sí se confirmó a nivel local que la coordinación de las actividades está a cargo de los profesores Jonathan Palacios y Florencia Damanins Díaz, seleccionados tras la aprobación de sus respectivos proyectos para esta edición.



Todo se desarrolla de lunes a viernes durante tres horas, en el horario de 9 a 12, en unas 26 sedes que incluyen los cinco CECs existentes en el Partido; los CEFs 44, 100 y 124; jardines de infantes y escuelas primarias, que "en general son las mismas que integraron el listado de enero de 2019", además de modalidad adultos en contextos de encierro y la Escuela de Educación Estética Nº 3. En el mismo sentido, la Escuela Primaria Nº 12 de Loma Negra fue reemplazada esta vez por la Primaria 79 de la misma localidad (que en 2019 estaba siendo sometida a remodelaciones), y se sumó la Primaria Nº 52, ubicada en Del Valle y Piedras, que cubre los barrios Independencia, 104 y Juan Martín de Pueyrredón.



Este año, sin embargo, todavía no se incluyeron las escuelas especiales que se había previsto, y se aguarda que desde el nivel central se las incorpore.



A partir de la articulación con el Municipio, se cuenta con el apoyo comunal en la logística, insumos y contratación de guardavidas. Ello asegura el transporte para los pequeños y el acceso a espejos de agua todos los días. Esos espejos son el piletón de La Máxima, el Parque Avellaneda y Oasis (del Club Racing), además de los ubicados en cada una de las localidades serranas más Espigas y Recalde. En la línea de las sierras, se inscriben la pileta del Club Sierra Chica, la del Club Santa Agueda de Colonia Hinojo, la del Prado Español del Club Atlético Hinojo, la del Club Loma Negra (que recibirá a los chicos de Santa Luisa, trasladados en micros fletados por la Comuna) y la pileta del Club San Martín de Sierras Bayas. "Así, tenemos la posibilidad de que la zona serrana también se incorpore a la pileta de pileta y la propuesta de arte que se lleva adelante" a través del programa, que garantiza además el servicio de comedor a través del SAE.



"Escuelas Abiertas..." es un programa que articula la Dirección General de Cultura y Educación con los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. En tanto, la coordinación operativa de esa propuesta estará cargo de las Direcciones de Educación Física y Educación Artística. Por su parte, la prestación del Servicio Alimentario quedará bajo la organización de la Dirección Provincial de Consejos Escolares.



Como cada verano, el programa contiene actividades recreativas, artísticas, acuáticas, lúdicas y deportivas con el fin de complementar el derecho al desarrollo integral, atendiendo particularmente a la alimentación y al cuidado de la salud.



Su objetivo es brindar a los niños, niñas y adolescentes, espacios educativos con el fin de asegurar su recreación veraniega. Estos espacios posibilitan acciones de prevención y promoción sobre el cuidado de la salud, el desarrollo de las capacidades individuales y la concientización sobre la problemática ambiental en pos de una educación integral.



En tal sentido, la educación está presente en el verano con el propósito de sostener la inclusión social, la integración y la promoción de actividades físicas, artístico- culturales y de recreación.



Escuelas Abiertas en Verano funciona desde el año 2000 y cuenta con 2200 sedes distribuidas en todo el territorio provincial. Estas sedes pueden ser: Centros de Educación Física, Centros de Educación Complementaria, Escuelas de Educación Estética, Escuelas de Educación Especial, Jardines de Infantes, Escuelas de Educación Primaria y Secundaria, Sociedades de Fomento y predios municipales.



Pueden participar del programa, niños, niñas y adolescentes que se encuentren o no escolarizados. En este último caso se busca que el sujeto se reinserte en el sistema educativo.