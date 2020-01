En los últimos años, cerró más de la mitad de los tambos del Partido de Olavarría

139868

Actualmente, cuenta con apenas 8 tambos que supieron ser cerca de una veintena. La necesidad de contar con políticas diferenciadas para el sector, en la voz de un referente de Control Lechero, vinculado con la Sociedad Rural.

Más de la mitad de los tambos existentes en el distrito de Olavarría dejaron de producir en los últimos años, de la mano de una crisis "gravísima" que pareciera no encontrar fin. Y los que quedaron en pie trabajan con 20 cabezas como mínimo y 200 como máximo, en este último caso, con una producción diaria promedio de 4 mil litros de leche.



Estos datos fueron aportados a este Diario por el referente de Control Lechero vinculado a la Sociedad Rural de Olavarría (SRO) y coincidenemente, productor tambero Raúl Marchioni, quien admitió que "el panorama de la actividad es complicado" y advirtió que "necesitamos políticas diferenciadas para el sector", cuyas dificultades vienen siendo denunciadas sin que medien soluciones específicas a la caída productiva.



De hecho, fue el recientemente asumido ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien denunció que en los últimos cuatro años "cerraron más de 500 tambos en la Provincia" y señaló que esa crisis se debe enfrentar con "políticas activas y diferenciadas para sostener a los productores, en particular aquellos de menor escala".



En un encuentro con tamberos y representantes de la Sociedad Rural de Punta Indio, el funcionario de Axel Kicillof señaló que "es importante el aporte que puede hacer la Provincia en materia de conocimiento no solo como una forma de valorar lo que ya se hizo, sino entendiendo que aún hay mucho por hacer".

