Un pequeño se tragó un juguete y aseguran que "es una consulta frecuente y muy peligrosa"

08.01 | Información General Se encuentra fuera de peligro

El Popular dialogó con doctor Gastón Seambelar, Jefe de Pediatría, quien confirmó que "el pequeño cuando llegó al Hospital estaba bien y ya había tragado el juguete". Luego afirmó que "es uno de los accidentes mas frecuentes junto con las caídas".

Este martes por el mediodía un pequeño de un año se tragó un juguete de plástico e ingresó al Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" fuera de peligro. Ante el accidente doméstico, El Popular dialogó con el Jefe de Pediatría del Hospital, doctor Gastón Seambelar respecto al tema quien explicó la importancia de que los más pequeños jueguen con cosas grandes y dio recomendaciones para los papás.

Respecto al pequeño que ingresó en el centro de salud local, el doctor Seambelar explicó que "cuando llegó estaba bien ya había tragado el juguete, era de plástico", en cuanto a cómo deben proceder contó que "hay que esperar 15 días porque si queda alojado en un pulmón puede causar neumonía pero sino tiene que expulsarlo por la cola y no sería un problema, de lo contrario hay que derivarlo a un endoscopista pediátrico para que lo saque".

En este sentido contó que es una "consulta muy frecuente y es muy peligrosa.Es uno de los accidentes más frecuentes junto con las caídas, generalmente se produce en menores de dos años".

"A esa edad es muy peligroso porque es muy difícil sacarlo. Directamente los tenemos que derivar a los pequeños porque cuando queda en el esófago es muy peligroso al igual que la tráquea porque puede ser mortal", expresó el doctor Seambelar y confirmó que "en la Provincia hay sólo un lugar donde hacen endoscopias pediátricas, en Mar del Plata, sino directamente hay que atenderlo en el Hospital Gutierrez", un indice muy preocupante ante uno de los accidentes domésticos más comunes.

El titular de Pediatría del Hospital Municipal aseguró que una de las causas principales es que "generalmente a los chiquitos le dan juegos pequeños pero debe ser al revés porque descubren el mundo por la boca".

"Cuando un caso de estos llega al Hospital no tenemos donde derivarlo internamente, ese es el gran problema que tenemos. No tenemos endoscopista pediátrico en Olavarría, ni en la zona", aseguró el doctor Seambelar.

Hay que "ayudar al chiquito, no darle nada, esperar que el objeto no lastime el esófago y esperar la derivación. El objeto de plástico no sale en una placa, si es de metal sí, por lo tanto si es de plástico no vemos donde está alojado entonces hay que hacer una endoscopia para verlo ", dijo.

Ante la consulta, el doctor Seambelar contó cuáles son los casos más frecuentes en Olavarría, "hasta se tragaron una alfiler de gancho en una bebe de siete meses, se lo tragó abierto y quedó alojado en la faringe, no alcanzó a llegar a la vía área, le sacamos una placa y lo vimos porque es metal, por suerte lo sacó la doctora Borzi. Encontramos cucharitas, monedas, lo que se te ocurra".

Precauciones

"Siempre hay que darle objetos plásticos y grandes porque en los primeros meses de vida esta la fase oral donde se llevan todo a la boca. Cuando comienzan la etapa de ductilidad que jueguen con cosas blandas porque son mucho mas fáciles de manejar", aseveró.

Respecto a cómo actuar ante una situación así hizo hincapié en que "no hay que meterle la mano en la boca, hay que apretar a la altura del estómago de espalda a tu cuerpo y presionar con el puño apretado con fuerza a la altura del estómago, esto se llama presión intrabdominal".