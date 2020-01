"El aspecto financiero - económico de la cooperativa no es positivo por cosas lógicas"

139876

Información General El Dr. Ignacio Aramburu, de Coopelectric, se refirió al congelamiento de tarifas que impuso Alberto Fernández

El presidente de la Nación aseguró que no habrá aumentos por 180 días. Sin embargo, desde la entidad local criticaron la medida ya que, según Aramburu, suben los costos del servicio y no los ingresos.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, impulsada por el presidente Alberto Fernández, impactó fuerte en diferentes sectores y el energético es uno de ellos: la misma anunció un congelamiento de tarifas por 180 días, despertando algunas críticas entre las cooperativas, dentro de las cuales se encuentra Coopelectric.



Hace algunas semanas, el gobernador bonaerense Axel Kiciloff suspendió el aumento de tarifas que la ex gobernadora María Eugenia Vidal había impuesto para enero del 2020, lo que generó la primera crítica por parte de las cooperativas distribuidoras de luz y gas. Y hace algunos días se confirmó otra noticia a nivel nacional: un congelamiento de 180 días que busca alivianar el bolsillo de los argentinos.



Lógicamente, dicha medida tuvo repercusión en Coopelectric, la distribuidora local, cuyas autoridades analizaron la misma desde una mirada crítica. El Dr. Ignacio Aramburu, presidente del Consejo de Administración de la entidad, sostuvo que los costos siguen aumentando y los ingresos se mantienen congelados, lo que "genera muchos problemas para nosotros".

Pidió que luego del congelamiento haya una "puesta en común" entre cooperativas y Gobierno para llegar, finalmente, a una tarifa "justa y eficaz"



En costos, según Aramburu, no sólo están contemplados obras de infraestructura y paritarias de empleados, sino también herramientas que se usan a diario para brindarle el servicio a todos los vecinos. Entonces, bajo esta perspectiva, pidió que luego del congelamiento haya una "puesta en común" entre cooperativas y Gobierno para llegar, finalmente, a una tarifa "justa y eficaz" para todas las partes.



- ¿Qué análisis hace del congelamiento que impuso el presidente Alberto Fernández?



- La tarifa de electricidad tiene dos componentes, y uno de ellos tiene que ver con la energía que se adquiere y se paga a Cammesa, que es a nivel nacional. Entiendo que ese rubro es lo que está congelado luego del anuncio de Alberto Fernández, y se le llama valor de la energía. La energía tiene precios estacionales y la próxima variación correspondía a febrero, pero se entiende que no va a pasar.



- ¿Y qué sucede a nivel provincial?



- El otro componente de la tarifa, el Valor Agregado de Distribución -VAD-, depende de provincia y lo que vale pasa directamente al consumidor. Además de lo que dispuso Alberto Fernández, el nuevo gobernador también dispuso un congelamiento tras anular el aumento que María Eugenia Vidal había declarado para enero. Lo dejó sin efecto, por lo cual las tarifas están congeladas.



- Pero Axel Kicillof no dio plazos...



- No los dio, es verdad, pero se entiende que sería el mismo que a nivel nacional. Él dejó sin efecto un aumento que estaba dispuesto por la anterior gestión y ahora se supone que está en conversaciones con las distribuidoras. Ahora bien, para que haya un aumento tendrá que aparecer una resolución del gobernador, y como mínimo estamos hablando de 6 meses.



- ¿Cómo influyen todas estas decisiones políticas en el servicio que brinda Coopelectric a todos los olavarrienses?



- A nosotros, como a cualquier empresa y pyme de la provincia, nos aumentaron los costos constantemente por una cuestión inflacionaria. Subieron costos de mano de obra por paritarias, costos de combustible, materiales eléctricos. Todo lo que usamos y lo que la cooperativa hace para brindar el servicio subió y los ingresos no, por lo que el aspecto financiero - económico de la cooperativa no es positivo por cosas lógicas.



- ¿Cómo explica ésta última frase?



- Si los ingresos quedan congelados y los costos aumentan, está claro que hay un déficit. Es lógica pura. No hay manera que podamos estar bien, porque la cooperativa no tiene ingresos de otra parte para hacer frente y tampoco se puede financiar por las altas tasas. En este contexto, la situación es complicada.

No sirve de nada tener una tarifa que sea buena para la cooperativa pero impagable para el socio.

- ¿Cuál fue la principal consecuencia que le generó la anulación del aumento dispuesto para enero?



- El aumento previsto para enero significaba un ingreso en el VAD, es decir, un ingreso directo a las distribuidoras. Ahora no contamos con ese dinero que esperábamos encontrar.



- ¿Qué cree que puede suceder cuando se termine el plazo de congelamiento?



- Esperamos que se tomen las medidas necesarias para que nosotros como distribuidora, con nuestros costos, podamos establecer una tarifa justa y razonable que contemple los mismos. Y que, a la vez, el socio nuestro pueda pagarla, por supuesto.



- Es clave pensar también en el usuario...



- No sirve de nada tener una tarifa que sea buena para la cooperativa pero impagable para el socio. Tiene que haber un equilibrio, pero es fundamental que se analicen nuestros costos de distribución y energía, que son conocidos. En base a eso, pensar en la tarifa. A eso aspiramos.