¿Quiénes vuelven a postularse para la elección de delegados municipales?

139899

Información General

Por segunda vez en la historia de Olavarría, los vecinos de siete localidades podrán elegir a sus delegados en la consulta popular no vinculante que se llevará a cabo el próximo 29 de marzo, para el período 2020 - 2022.

Desde el 20 de enero hasta el 5 de febrero, los interesados en postularse para delegados deberán presentarse en la Dirección de Delegaciones (ubicada en el primer piso del Palacio Belgrano), en el horario de 7:30 a 13:00 con el fin de retirar los formularios, el instructivo de participación y evacuar las dudas e inquietudes que puedan surgir a tal efecto.



La documentación deberá ser presentada en Mesa de Entradas del Palacio Belgrano, hasta el 19 de febrero 2020 inclusive, en horario de 7:30 a 13 horas, dando de este modo inicio a la formación del expediente necesario para ser presentado como candidato. El 9 de marzo se oficializarán las candidaturas.



La campaña electoral se podrá realizar desde el 9 de marzo hasta el 27 de marzo a las 8:00 horas y el 29 de marzo se llevará a cabo la elección en las instituciones que se darán a conocer oportunamente.



Una vez realizada la elección, los ganadores asumirán posterior al 31 de mayo, fecha en la que finaliza el mandato de los actuales delegados.



Al respecto de ello, consultamos a los actuales delegados quiénes estarían en condiciones y con deseos de volver a candidatearse.



Guillermo Rikal (Sierras Bayas)



"Me voy a presentar como candidato nuevamente porque puedo y porque hemos hecho buen trabajo con instituciones, con el Municipio y creo que todavía tengo pila y ganas como la primera vez que me presenté", manifestó. Aclaró que aún "tengo proyectos pendientes y por eso quiero seguir. En casi tres años se han hecho cosas lindas, como la forestación del triángulo, mantenimiento de espacios verdes, monumentos que se han iluminado, se viene haciendo trabajo importante y una tarea social que es la asistencia con garrafas y bolsas de alimentos a familias necesitadas que se han incrementando". En este punto señaló que la tarea social "es lo que más me gusta y más me involucro, si bien mi tarea es toda, la parte social me parece fundamental. Así que voy por un período más".



María Valeria Milía (Loma Negra)



"Si tengo apoyo de la gente y de la gestión, me encantaría poder hacerlo. Disfruto, me encanta lo que hago a pesar de lo laborioso o tedioso que se torna porque cuesta mucho poder gestionar pero me encanta poder estar cerca de la gente, mínimamente ayudar en resolución de problemáticas", comentó Valería Milía ante la consulta de si sería nuevamente candidata para continuar en la delegación.



Comentó que venía de una experiencia en lo social desde la comisión del Centro Madre Teresa de Calcuta pero "este era un desafío enorme y distinto y casi después de tres años soy feliz con lo que hago, me encanta poder ayudar a la gente de mi localidad", confirmó.



Héctor "Tito" Parra (Espigas)



"Yo no me voy a postular, aunque estoy indeciso. No es fácil tomar esa decisión pero estoy más inclinado por un no", aseguró. Y en el balance realizado dijo que "ha sido una gran experiencia para mí, tengo profundo agradecimiento al intendente, al espacio político que me dejó participar, porque se pudieron hacer elecciones históricas y tuve el placer de ganar, siento el agradecimiento que desde un mundo diferente como el mío que es y será la construcción, me dejaron participar". Al mismo tiempo aseguró que el trabajo en la delegación le generó dificultades para desarrollar su profesión y eso es lo que lo lleva a analizar la posibilidad de "no postularme".



En estos años, "sentí acompañamiento de mi gente, inclusive de los que no piensan como yo, he sentido gran respeto y es muy gratificante. Hemos trabajado codo a codo con instituciones, es beneficioso y placentero". Para finalizar dijo que "hay que dejar puertas abiertas a demás gente, convocar a quien se anime al desafío y veremos qué pasa".





Emanuel Capurro (Sierra Chica)



Emanuel no está en funciones desde el mismo momento que el resto de los delegados ya que fue puesto en ese rol por decisión del Intendente en enero de 2018. Dijo que "la experiencia es muy enriquecedora y de mucho aprendizaje donde se trabaja en instituciones en varias propuestas para la localidad así como áreas del municipio donde me fui presentando por reclamos de vecinos".



En cuanto a la candidatura no tiene precisiones, "estamos en proceso de evaluación".



Raul Khun (Colonia Hinojo, Hinojo y Colonia Nievas)



Por su parte, Raúl Khun aseguró que "venía analizándolo pero me voy a presentar porque creo que hemos realizado una tarea diaria en Colonia Hinojo, Hinojo y Nievas con vecinos e instituciones y quedan más proyectos por realizar y sueños".



En cuanto a lo que viene llevando adelante reconoció que "estoy contento con el personal que me compaña, estoy esperando el nuevo llamado, y seguir trabajando por la comunidad".



Carlos Fernández (Recalde)



"Estamos evaluando la postulación a un nuevo mandato", expresó Carlos Fernández. Y repasó el trabajo de estos casi tres años, "como Delegado de Blanca Grande, Iturregui, Mapis y Recalde. La experiencia ha sido más que rica en cuanto a lo personal. Referido a lo comunitario hemos trabajado con las instituciones, empresas y vecinos de forma armoniosa y en pos de lo mejor por nuestras localidades".





Mariel Arouxet (Santa Luisa y Durañona)



"Tengo interés en postularme otra vez porque soy nacida en la localidad de Durañona, amo la localidad, la zona rural. Tengo muchas ganas de seguir así que espero que los vecinos me apoyen porque volveremos a presentarnos", manifestó Arouxet. Tiene a cargo no solamente Santa Luisa y Durañona sino también Pourtalé, Muñoz, Rocha y entiende que aún "tengo mucho por hacer, hay obras que se necesitan en la localidad en los caminos rurales, en vivienda, infraestructura en las escuelas".



Agradeció al Municipio por estar "siempre presente tratando de dar soluciones y aunque sé que erramos en algunas cuestiones, estamos para ayudar y presentar inquietudes de vecinos".



La delegada rural dijo que "fue una experiencia bárbara, no creía que iba a ser tan difícil, me di cuenta que no es tan sencillo y requiere de mucha demanda y estoy predispuesta para seguir trabajando para las comunidades. Y aseguró que "la delegación es casi mi hogar ya prácticamente".