Para Canadá, el Boeing fue derribado por un misil iraní

El video mostraría el momento en el que el misil impacta el avión, lo que causa una explosión ampliamente visible desde el suelo. Pocos segundos después, se escucha un fuerte ruido que parece ser resultado de la caída. Según consignó The New York times, que confirmó la veracidad del video, el avión no explotó en el momento sino que intentó volver al aeropuerto, pero se precipitó poco después.

Inicialmente, las autoridades iraníes aseguraron que el siniestro, en el que murieron los 176 pasajeros a bordo, había sido producto de una falla mecánica. No obstante, poco tiempo pasó para que tanto representantes de la comunidad internacional comenzaran a esbozar otras teorías, entre las que se encuentra el impacto de un misil.

De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que tiene "sospechas" sobre el hecho e indicó que "alguien pudo haber cometido un error del otro lado". "No fue nuestro sistema. No. No tuvo nada que ver con nosotros", añadió el mandatario, luego de que Newsweek, CBS y CNN informaran que, según funcionarios de ese país, el avión había sido derribado accidentalmente por los sistemas de defensa aérea iraníes.