Nuevo millonario: ganó más de 13 millones de pesos en la Quiniela Plus en Olavarría

El billete se vendió en la agencia Cocuzza de Pringles y Necochea. El afortunado ganó 13.687.709 de pesos. Escuchá la entrevista a Eduardo Coccuz, propietario del comercio que vendió el cupón ganador.





La alegría se hizo presente en la Agencia Cocuzza ubicada en Necochea y Pringles porque uno o una olavarriense acertó los ocho números de la Quniela Plus y se quedó con el super pozo acumulado de 13.687.709 de pesos.

El programa Mejor de Mañana que se emite por la 98 POP, dialogó con el propietario de la quiniela, Eduardo Coccuza quien admitió que "hacía dos años que estabamos con poco acierto, para la emrpesa es importante".



"La quiniela Plus es un juego que se juega todos los días por la quiniela de la Provincia de Buenos Aires, por la nocturna, vos tenés que elegir 8 números y te tienen que salir los 8 números para ganar el premio mayor. Hacía varios sorteos que no había ganadores, el pozo era de 2 millones pero llegó a 13 millones y justo nos correspondió vender anoche el premio mayor", expresó.

Por otro lado, confirmó que "el premio fue de $13.687709, 95, ese es el premio sin descuentos, porque en la Quiniela Plus no lleva descuentos". Respecto al ganador explicó que "ya me comuniqué con esa persona, es un cliente de siempre. Tenemos un grupo de whatsaap y le dije: no habrás sido vos? y él no quería revisar por la emoción, yo apreté un votoncito e hico piiiiii".

"La verdad es que en este momento no nos viene nada mal, venimos con menos ventas, lo que yo gané es un estímulo, es muy chico, para nosotros es importante para que la gente vuelva a confiar en que "Cocuzza tiene la suerte", nosotros no somos nuevos, tenemos 50 años", aseguró el empresario.

En este sentido, Cocuzza hizo hincapié en que "la crisis también se nota en el juego, hay gente que se ha restringido, teníamos clientes que jugaban dos veces por semana y ahora lo hacen una".