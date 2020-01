IOMA, Valenza confirmó su renuncia y pidió la descentralización

139944

José Valenza presentó su renuncia al cargo de Director Regional de IOMA ya se conoce que el Dr. Ramiro Vázquez será quien lo reemplaza. Crítica al histórico manejo político de IOMA.



El pasado miércoles llegó a Olavarría la notificación del cambio de autoridades en IOMA, esa comunicación llegó a manos de José Valenza, último director que se desempeñó durante nueve años en la gestión regional. "Mi renuncia es para organizar mis tiempos y mi vida, puse como fecha límite el 31 de enero y si la institución quiere adelantar la toma de posesión del cargo no voy a poner ningun impedimento", confirmó Valenza en el programa Un Cacho de Mañana que se emite por FM 98POP.

Además puntualizó "en el texto de mi renuncia puse que iba a poner a disposición totalmente ad honorem ofreciendo así los conocimientos y la experiencia de 9 años en la conducción en la región y más de 40 en la salud pública para pensar en voz alta por si en algún momento lo necesitan para que tomen lo que les pueda servir".

Olavarría es la cabecera de la Región IX que a su vez, está integrada por Bolívar, General Alvear, Las Flores, Tapalqué, Azul, Rauch, General La Madrid, Laprida y Benito Juárez.

En los últimos días se confirmó que el nuevo titular será el doctor Ramiro Vázquez quien se desempeñó en el Instituto Médico y al momento del nombramiento era el Jefe Médico de la obra social del Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO).

Al ser consultado por este nombramiento, José Valenza afirmó "personalmente no lo conozco, la diferencia de edad hace que no haya tenido un trato cotiadiano pero se que tiene experiencia en la seguridad social ya que se desempeñaba como auditor en una obra social importante a nivel local y es alguien con conocimiento sanitario que va a poder aportarle a IOMA", expresó el saliente director de la obra social.

El personal de IOMA es un recurso humano totalmente consustanciado con la institución que tiene "la camiseta puesta" y "en ningún momento se puede llegar a resentir todo lo que IOMA le brinda, si se aporta alguien con experiencia todo va a seguir igual"

En nuestro país hay una práctica que se toma como algo natural y es que, ante un cambio de gobierno se produce la salida de de las personas que ocupan un determinado cargo pero que lo hace desde la gestión anterior, José Valenza reflexionó sobre eso "en mi criterio los directores regionales deberían ser concursados cada cuatro o seis años u ocho, lógicamente no deberían tener color político de ninguna naturaleza, para estandarizarlo y tener una línea coherente de funcionamiento" y también destacó que "en el país tienen que existir políticas a lo largo del tiempo y las institucioanes tienen que producir transformaciones para mejorar la calidad de su funcionamiento a pesar de los hombres", afirmó.

"Yo me siento IOMA y me voy a seguir sintiendo IOMA pero por momentos tengo una sensación agriculce porque muchas de las cosas que propuse no se pudieron concretar y creo que debieran realizarse", resaltó José Valenza quien al referirse al presente y futuro de la entidad expresó "creo que IOMA es una entidad macrocefálica que tiene un inconveniente: que la mayoría de las cosas se resuelven en un lugar que es La Plata y entonces eso genera pérdida de tiempo, falta de resoluciones rápidas y entiendo que debería realizarse una descentralización que beneficiaría a los afiliados", desatacó.

Por último José Valenza planteó que "IOMA sea un organismo autártico y dejarlo de pensar como una caja de recaudación".

