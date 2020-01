En la VTV local revisan 200 vehículos por día y reverifican alrededor de 65

139946

10.01 Las verificaciones aumentaron más de un 30% respecto del mismo mes de 2019

Como cada año, en esta época aumenta la demanda en la VTV de Olavarría. En la planta local revisan hoy unos 200 vehículos por día y reverifican unos 65 rodados.

Como es habitual durante las vacaciones de verano, desde hace varias semanas, en la planta local de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de Olavarría se trabaja de forma incansable para lograr tener la mayor cantidad de automóviles listos para los usuarios que planear salir a la ruta. En este sentido, esta época del año es la que absorbe más demanda; de hecho, el número de verificaciones diarias se incrementó en más de un 30% en el interanual, esto es respecto del mismo mes de 2019.



En este sentido, el titular de la VTV local ingeniero Marcelo Merlos, precisó que el trabajo en la planta es "intenso" durante las nueve horas diarias habilitadas para ello. "Respecto del año anterior, la demanda ha crecido: veníamos de atender a 150 vehículos por día y ahora estamos en 200. Eso en lo referido a habilitaciones completas, a lo que deben sumarse las reverificaciones", contabilizadas en unas 65 diarias en el horario que se extiende entre las 8 y las 17.

Como cada año, la planta ubicada sobre la avenida Eva Perón (ex Circunvalación) ve incrementada la demanda en coincidencia con la temporada de vacaciones estivales. "No pasa sólo aquí -observó el ingeniero que se había alejado y regresó a la titularidad de la VTV Olavarría en septiembre último-: la misma situación se repite en Bahía Blanca, donde están recibiendo entre 300 y 400 vehículos por día, y en Tandil, con 250 unidades diarias".



El incremento del parque automotor y la desactivación de las plantas nacionales para conceder verificaciones provinciales son algunas de las causantes de este crecimiento de demanda. Sin embargo, la cuestión vacacional sigue siendo la principal: a la gente se le vence la VTV, se da cuenta tarde y como hay que salir a la ruta, y todos salimos más o menos en la misma época, se produce una masiva afluencia a las plantas.

Lo cierto es que el trabajo se realiza por turnos. Para reservar hay que entrar a lapágina web de la VTV, o de lo contrario, llamar por teléfono o concurrir a la planta para solicitarlo personalmente. "Los que no se animan o no pueden sacar turno vía internet suelen ser los adultos mayores", explicó el ingeniero Merlos, argumentando que en la oficina se conceden esos turnos sin inconvenientes. Ayer, por ejemplo, se otorgaban turnos para el martes próximo. Están, claro, los que prueban sin haber cumplimentado ese paso, urgidos por la necesidad. "Están los que fallan, los que se anotan y no vienen. Entonces, en ese lugar ingresamos a los que están sin turno. Pero si vienen todos los que tenían turno previo, los que no lo tienen no pueden ingresar y eso genera una actividad con serios inconvenientes organizativos", aun cuando la premisa es, obviamente que "el que tiene turno tiene derecho a estar primero", habían explicado en temporadas anteriores.

El 35 % de los vehículos revisados tienen que retornar al control por alguna falla que detectaron durante la verificación

LA IMPORTANCIA DEL INFORME QUE ENTREGAN DESDE LA VTV



Cabe destacar que cada titular de rodado afectado a la VTV suele recibir una notificación previa, por correo, que le recuerda el vencimiento de esa obligación. "Y aquí hay que puntualizar que, a la hora de definir el turno, hay que remitirse al informe de inspección y no quedarse con la oblea (colocada en el parabrisas) que sólo exhibe el mes y el año" en el que vence esa obligación. El informe que entrega la VTV, por el contrario, incluye también el día exacto en que se realizó y en el que, en consecuencia, vencerá el año próximo. Eso, debido a que los costos de la verificación varían según se encuentre vigente -o no- esa obligación.



Además de a quienes llegan con turno, la VTV local atiende unos 65 casos de reverificaciones de aquellos vehículos a los que se les encuentra fallas. Las más comunes suelen ser los frenos y las luces "porque la gente no le da importancia". En este caso, argumentó que el 35 % de los vehículos revisados tienen que retornar al control por alguna falla que detectaron durante la verificación.



Valores



Los valores para este servicio obligatorio no se han modificado. Para motovehículo, es de 332.64 pesos, que desciende a 166.32 si la VTV se encuentra vigente. Para los vehículos de hasta 2.500 kg., tienen un costo de 1108.78 pesos y de 1025.62 con el descuento del 7% que impera para quienes tienen VTV en vigencia. El caso de los vehículos de más de 2.500 Kg., se traduce en pagos de 1995.81 y 1846.12 pesos, respectivamente y el caso de remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 Kg., significa pagos de 554.39 y 512.81 pesos.