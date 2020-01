Ante una necesidad "prioritaria", el Juzgado de Familia 2 aún es un anhelo

140001

12.01 | Información General

Aunque las tratativas para conseguir un edificio estarían avanzadas, todavía no se resolvió dónde se instalará. Mientras tanto, desde el Juzgado 1 plantean estar "saturados de trabajo".

Darío Machado / @dariomachado9 / [email protected]



Josefina Bargas / @JosefinaB / [email protected]



"Hace prácticamente seis años que está creado el Juzgado 2 de Olavarría, hay juez designado, con el decreto del Poder Ejecutivo, y obviamente no está puesto en funcionamiento. Naturalmente cuando se crea un nuevo juzgado, es cuando se detecta la necesidad de que un sólo juzgado no puede cubrir la cantidad de demanda que tiene. Por eso se crea otro", explicó el juez Daniel Morbiducci sobre cuál es la situación del área que, una vez en marcha, podrá aliviar el trabajo diario del Juzgado de Familia Nº 1.



A pesar de que el proyecto para crear el Juzgado de Familia Nº 2 lleva varios años, recién en agosto del 2018 el gobierno bonaerense designó a quien será su titular. Se trata del doctor Santiago Guillermo Arrondo, un olavarriense que integra el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Azul. A fines de ese año en el Boletín Oficial de la Provincia comenzó a difundirse la apertura de ofertas para el alquiler de un espacio donde se radique este Juzgado, pero aún no se cerró ningún acuerdo.



"No están consiguiendo un inmueble que satisfaga las necesidades para la creación del Juzgado", expresó Morbiducci en una entrevista con EL POPULAR, aunque minutos más tarde planteó que también el Juzgado Nº 1 necesita ubicarse en un nuevo espacio. "Realmente hoy por hoy no tenemos lugar físico, para los expedientes y el personal, es un edificio totalmente antifuncional", expresó para dar cuenta que no tienen sectores adecuados para atender a la gente que se acerca diariamente a la oficina de General Paz entre Vicente López y Alsina.



En tanto, este Diario consultó al Colegio de Abogados Departamental desde donde se explicó el estado de la búsqueda de un edificio para la segunda dependencia del fuero. El objetivo de la Suprema Corte es que la nueva sede sirva para alojar a ambos juzgados locales.



"La necesidad de otro juzgado en Olavarría es prioritaria porque realmente hoy por hoy un sólo juzgado con la problemática que tiene Olavarría en la temática de familia, no alcanza. Además tenemos competencias en cuestiones protectorias, que son las que más trabajo insumen porque son las que tenemos que actuar de oficio", agregó el juez Morbiducci, quien se encuentra al frente de este Juzgado de manera transitoria desde mediados de 2018.

La nota completa en diario El Popular