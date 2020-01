Testimonio de un guardavida olavarriense que participó en la carrera

140029

Información General Continúa la busqueda de un nadador en Necochea

Un guardavida que participó de la carrera en Necochea junto al joven desaparecido contó en Mejor de Mañana cómo vivieron la carrera.





Facundo habló sobre la desaparición del nadador en Necochea

El sábado a las 14.30 llegó el último competidor a la playa a la altura de calle 81. Había partido diez kilómetros atrás, algunas horas antes desde del puente colgante, en el río Quequén de Necochea. Los primeros siete kilómetros de río habían sido apacibles: la desembocadura en el mar fue brusca. A las cuatro horas de competencia, se auxilia a todos los nadadores que todavía están en el agua. El número 196 permanece desaparecido. Es Ezequiel Bermejo, uno de los 550 competidores que se inscribió en el Riomar, una carrera de aguas abiertas con 37 años de trayectoria.

"Su kayakista lo tuvo que abandonar porque se le rompió un remo, y Ezequiel tuvo que terminar solo la carrera, tal vez en esos últimos momentos pudo haber tenido alguna dificultad", destacó Facundo Juárez, guardavidas y participante.

El mar tenía sectores que nadabas solo y estaba bravísimo, nos hicieron mirar el mar unas horas antes, pero después de nadar 7 km de río nos dimos cuenta que el mar estaba mucho mas bravo que a las 8 de la mañana", comentó Juárez a Mejor de Mañana, programa radial que se emite por FM 98 POP

Con respecto al sentimiento de lograr llegar a terminar la carrera Facundo Juárez afirmó " una satisfacción increíble, el mar me llevo por todos lados, me arrastro hasta la arena y ahí estaba mi familia", "ni bien salí pude ver que muchos nadadores estaban siendo retiraros por hipotermia o porque no pudieron terminar, ahí empezaron a notar que faltaba uno de los nadadores, esto nunca pasó en 37 años que se hace la carrera", agregó el nadador.

Y al referirse a las sensaciones Juárez dijo "es una sensación bastante fea porque tranquilamente le podía haber pasado a cualquiera, Ezequiel no era un nadador inexperto; te deja con muchas preguntas por ejemplo: que pasaba si me pasaba a mi?

Cuál es el entrenamiento que tiene cada participante? "Cada uno se entrena solo, se prepara particularmente, el entrenamiento corre por cuenta de cada uno" destacó Juárez y para participar te piden un certificado de aptitud física que diga que están apto para correr 10 km y firmamos un documento donde dejamos asentado que deslindamos todo tipo de responsabilidades".

Antes de comenzar la carrera se le coloca a cada participante un chip rastreador, el participante explicó que "la función que cumple es contabilizar el tiempo de la carrera pero no registra el lugar donde estás por eso no se puede determinar a dónde está Ezequiel Bermejo", puntualizó aunque sí se estableció que a Ezequiel Bermejo le faltaban 1.000 metros y eso da cuenta que es un buen nadador es decir que no se anoto porque sí".

Por último el guardavida reconoció que "el miedo siempre está aunque me gustaría prepararme para la próxima carrera pero hay que tener conciencia que es una carrera que no es para cualquiera , que hay que entrenar", afirmó Facundo Juárez.