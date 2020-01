Musimundo: la empresa interrumpió los pagos

140108

15.01 | Información General El Dr. Matías Chiozza habló en 98POP

Los ex empleados de la empresa Musimundo percibieron la primera cuota del acuerdo pero no la segunda, situación que los deja sin cobrar hasta febrero.

Los doctores Marcos Bonavetti y Matías Chiozza, abogados del CECO representan a los trabajadores despedidos de Musimundo desde que la empresa cerró.

Los empleados dejaron de percibir su salario desde el mes de septiembre del año pasado, Matías Chizza explicó en "Mejor de Mañana" por FM 98 POP, los alcances del acuerdo "se llegó a un acuerdo que se instrumentó en el Tribunal de Trabajo local producto de una medida cautelar inédita que fue el embargo y el secuestro de toda la mercadería que había en el local ubicado en Dorrego y Vicente López, eso precipitó un acuerdo de pago en el que los trabajadores van a percibir el 100 por 100 de lo que les estaban adeudado".

"Los ex empleados percibieron el primer pago a inicio de diciembre, no ocurrió lo mismo con el segundo que estaba previsto para fines del mismo mes del año pasado y por la feria judicial ese cobro se ha entorpecido y no hay manera de percibirlo hasta fines de febrero porque los tribunales no ordenan los pagos" confirmó el abogado Matías Chiozza.

El representante legal de los trabajadores explicó que "el cobro judicial plantea que el pago tiene que ser un depósito en una cuenta que está a nombre del Tribunal de Trabajo, este organismo y ante la petición ordena el giro del dinero pero esto no es posible porque los Tribunales están cerrados, lamentablemte esto no se ha solucionado a pesar de estar en el 2020 se deberían tratar estas urgencias en la justicia laboral ya que esto hace que en enero ningún trabajador pueda percibir la cuota de los convenios porque el tribunal no funciona", destacó Matías Chiozza y aclaró que "esto no es culpa de los jueces o empleados de olavarría ya que es una disposición que viene de la Suprema Corte de la Provincia y es así como funciona el sistema judicial".

"Nosotros estamos esperando el compromiso de la empresa de pagar de manera conjunta la cuota dos y tres y quedarían 10 cuotas mensuales que tienen que percibir los empleados" anticipó el abogado de los ex empleados.

Ante la consulta sobre cómo los trabajadores tomaron el acuerdo, Chiozza expresó que "la decisión fue la mejor propuesta que se pudo conseguir, aunque están muy enojados con la empresa porque no cumplió con el pago en tiempo y forma la segunda cuota". Quien controla a Musimundo - que es un nombre de fantasía- es Carsa SA una empresa radicada en Chaco.

La explicación que ofreció la empresa ante la falta de pago de la segunda cuota "es que les llegó un embargo que inmovilizó las cuentas bancarias" pero "entiendo que el tema se va a solucionar ya que tenemos todavía secuestrada la mercadería y recién se va a liberar con el pago de la cuota 4 del acuerdo" destacó Matías Chiozza

En cuanto al futuro el abogado expresó "la realidad es que esperamos que en los primeros días del mes de febrero la empresa cumpla con el pago de la tercera cuota y la cuarta deberán pagarla a fines de febrero".

Por otro lado Matías Chiozza detalló el proceso de negociación con la empresa " fue muy complicado ya que desde septiembre tuvimos muchos idas y vueltas porque no solo cerraron en Olavarría sino 30 sucursales más en la provincia de Buenos Aires", la situación era compleja y anormal ya que lo más común es que estos casos terminen en una quiebra y ante el Concurso Preventivo de Acreedores los trabajadores esperan más de una década para cobrar después de ser despedidos".

En ese contexto, aunque lejos del ideal que es mantener la fuente de trabajo, o lograr una rápida indemnización, en el contexto general estamos bien y el diálogo se mantuvo en todo el proceso, afirmó Matías Chiozza.

Por último destacó que "los trabajadores han sido protegidos por las leyes laborales y por el sistema judicial, si la empresa no cumple el juicio sigue adelante porque las medidas cautelares siguen vigentes y se pueden agregar más" confirmó el abogado Chiozza.