Ola Bus "no puede pagar si no entra el subsidio y nosotros no podemos aguantar más"

Información General Paro de choferes en la línea interurbana

El referente gremial Jorge Padín habló con "Mejor de mañana" a horas de haber iniciado la medida de fuerza. Asegura que ni bien se deposite el sueldo, comenzarán a trabajar inmediatamente.





Jorge Padin habló en 98 POP

Este miércoles a primera hora comenzó el paro de choferes de Ola Bus debido a la falta de pago de los sueldos por parte de la empresa. Durante la mañana, el delegado gremial Jorge Padín dialogó con el programa radial Mejor de mañana que se emite por 98 POP.

Comenzó diciendo que "estamos esperando si entran lo subsidios" estatales que se traducirían en el pago de los haberes de los 45 choferes. De igual forma, aclaró Padín, "cuando cada cual tenga en su caja de ahorro" el depósito correspondiente "nosotors salimos a trabajar inmediatamente".



"Ellos (por Ola Bus) no pueden pagar si no entra el subsidio y nosotros no podemos aguantar más. Estamos a 15 (de enero) y hay cosas que nos superan. Hay gente que tiene cuentas que pagar. No se si es la solución esto que hicimos pero no daba para más".

