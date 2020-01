Piden suspender por seis meses la salida de circulación del billete de $ 5

140112

Información General

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) solicitó al Banco Central que postergue seis meses la salida de circulación de los billetes de $ 5, que en base a lo dispuesto por la entidad monetaria, se darán de baja a partir del 1 de febrero.

Las quejas entre los comerciantes comenzaron no bien se conoció la medida a fines del año pasado. Es que según aseguran, las monedas de $ 5 que se pusieron en circulación en 2018 no se encuentran fácilmente.



En una nota enviada al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, la Cámara dijo que este pedido responde a un relevamiento realizado a lo largo del territorio nacional "en el que muchas entidades socias manifestaron su preocupación por el faltante de monedas de esa denominación".



En ese marco, la CAC solicitó "se posponga dicha medida por un período prudencial no menor de seis meses, el cual permita un total aprovisionamiento de dicha moneda".



En base a lo dispuesto por el Banco Central, los billetes de $ 5 saldrán de circulación y dejarán de tener poder cancelatorio a partir del 1 de febrero.



La entidad monetaria remarcó que los billetes de $ 5 se podrán utilizar en todos los negocios y comercios del país hasta el 31 de enero inclusive, para cualquier tipo de transacción.



Pasada esa fecha, entre el 1 y el 29 de febrero, las entidades financieras tendrán la obligación de recibir los billetes de 5 para su canje o acreditación en cuentas de sus clientes.



En la actualidad, el billete de 5 coexiste con la moneda del mismo valor. Esta moneda, de color plateado con la representación del arrayán, reemplazará de forma definitiva al billete. (DIB)