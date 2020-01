"Estamos esperando si el Municipio nos da la orden" de utilizarlo como Balneario

140129

Después de la tragedia

Colonia San Miguel cuenta con un complejo de camping que disfrutan centenares de personas cada fin de semana. En diciembre falleció un hombre en el sector del Balneario y por ello se imposibilitó desde entonces la recreación en el agua hasta que el Municipio lo habilite. Por otro lado, el concesionario confirmó que se hará la tradicional Fiesta del Camping en febrero.

El Complejo Balneario de Colonia San Miguel ofrece excelentes instalaciones para quienes deseen disfrutar de un espacio al aire libre. El horario de apertura es de 8 a 22 horas de lunes a domingos con la particularidad de que este último día, de 16 a 19 horas organizan un baile familiar. El espacio cuenta con espacio para acampar, baños, duchas, fogones, y resta aún la habilitación del balneario. Pedro Schneider, actual concesionario, habló en Mejor de Mañana y explicó que "tenemos que esperar a ver si podemos habilitar nuevamente el balneario, estamos esperando si el Municipio nos da la orden". Esto es a raíz del fallecimiento de un hombre a fines de diciembre cuando se tiró a nadar en el lugar durante un día de semana, cuando está prohibido meterse al agua por falta de guardavidas. A partir de esto, "tuvimos que abrir las compuertas porque no estaba habilitado para bañarse" ya que solo cuentan con guardavidas sábados, domingos y feriados. Scheider afirmó que a cada persona que ingresa se le advierte de la prohibición.A pesar de eso, el espacio es disfrutado por olavarrienses y visitantes a la ciudad. Del 2 al 12 de enero hubo 65 chicos de Villa Mercedes acampando, "los profesores vinieron 2 días antes a preparar todo y se fueron muy conformes, con ganas de volver", expresó.Los domingos son los días de mayor concurrencia, "estamos vendiendo choripan, carne y tenemos la atención del buffet con hamburguesas, papa fritas", detalló y aseguró que "la gente nos está acompañando muy bien, colaboran en la higiene, en que no queden papeles o bolsas tirados".Acerca de los piletones que en algún momento se había determinado que se construirían dijo que es un proyecto "del que se habló en algún momento" pero que sería muy beneficioso que se realice un playón de cemento en la parte recreativa del arroyo ya que no tendrían que limpiarlo cada dos años.Después de varios años sin poder llevarse a cabo, se retomó la Fiesta Provincial del Camping en el lugar. Schneider confirmó en la entrevista que la idea era realizarla el 7, 8 y 9 de febrero pero como se realizan los corsos, van a dejarla para más adelante, "estamos estudiando una fecha para poder hacerlo y no superponernos".