Los choques más frecuentes en Olavarría: el cruce de calles y el estacionamiento

El Popular dialogó con dos propietarios de aseguradoras locales quienes hablaron sobre el tema y coincidieron en que "nadie respeta la derecha en Olavarría".

En Olavarría los choques son moneda corriente, todos los días se puede observar alguno en cruces de calles. Ante esta problemática, El Popular se contactó con dos aseguradoras locales quienes hablaron al respecto.



El propietario de Seguros Giaquinta, Mario Giaquinta contó que los choques más frecuentes son los que se producen en "cruce de calles, siempre hay que tener en cuenta que la prioridad la tiene quien circula por la mano derecha", aunque también "en la intersección de calle con avenida se producen choques pero acá la prioridad la tiene la vía de circulación de mayor jerarquía, que es la avenida".

Por otro lado, Gustavo Girggenti de Girggenti Seguros, expresó que "la cobertura mas común es la responsabilidad civil, la marcha atrás y la salida del estacionamiento aunque el lugar más frecuente es el centro".

Gianquinta sostuvo que "los conductores no lo declaran pero tenes el choque que no encontrás el motivo, no lo dicen pero terminas deduciendo que es debido a una distracción: uso del celular, sin lugar a dudas".

Por otro lado Giaquinta comentó una problemática sobre los reductores de velocidad que hay en varios sectores de la ciudad, "provocan choques por frenada repentina, la realidad es que el que va a atrás debe guardar distancia respecto del que va adelante". Girggenti, por otro lado, aseguró que los choques por alcance sucedes en "lomas de burro, semáforos y bocacalles. En la prioridad de paso, nadie respeta la derecha, nadie".

En cuanto a la situación económica actual, por parte de aseguradoras locales, Giaquinta sostuvo que "no han aumentado el costo de la póliza, en el precio sí se da variación porque aumenta el capital asegurado. Un vehículo que el año pasado costaba 1 millón por el dólar, hoy no sale lo mismo".

Hoy las aseguradoras se manejan, en lo que refiere a la provisión de repuestos, por licitación aunque en Capital Federal los precios bajarían por la competencia de las compañías.