"La locura es lo que te mueve a hacer arte"

Información General

Es un artista integral que conquistó a los olavarrienses con su samba y su virtuosismo. Yonny Blanco, un joven venezolano que lleva tres años en Olavarría, cuenta su historia artística como parte de la Batería Bahía Ba y su recorrido personal lejos de la familia como consecuencia del régimen que lo sacó del lugar que más quería.

Trabajaba en un resort en la Isla Margarita. Allí llegaron olavarrienses con los que Yonny Blanco trazó una amistad y justamente ellos hicieron que pudiera venir a nuestra ciudad. Nunca por su cabeza soñadora y activa había pasado la idea de llegar a nuestro país, que "creía que era muy frío" pero "nunca digas nunca".

Así, este joven artista de origen venezolano, empieza a narrar su historia de vida en el programa radial "Grita el Arte", que se emite los sábados por 98POP, desde EL POPULAR Medios.

En el momento en que se dio la oportunidad de arribar a Olavarría, "la situación económica estaba muy difícil en mi país. Trabajaba en un resort porque estudié Educación Integral hasta el último semestre, me faltaba la tesis y una materia, y no la pude terminar porque no te daba económicamente. Yo trabajaba, trabajaba y no me daba para ir a la Universidad ni para imprimir mi tesis, para presentarla". Su trabajo final hablaba del baile, lo que ama y hoy hace con mucho talento.

En Venezuela estudió teatro, música gracias a que comenzó a trabajar y poder costear su formación. "Donde había arte, estaba yo: modelaba, estaba en radio, en televisión, estaba en todo, bailando, haciendo teatro, siempre me gustó todo eso. Y gracias a esas experiencias pude entrar en un grupo de animación y baile de este resort importantísimo internacional", contó.

Allí aprendió mucho y se formó dentro del staff en un marco muy competitivo pero de mucha formación y aprendizaje en la convivencia con el resto de los artistas.

Pasista y bailarín

Yonny Blanco trabaja en un hotel y además es instructor de Zumba. Su desarrollo como bailarín está dentro de la Batería Auténticos de Bahía Ba. "Conocí a la agrupación en una cena con unos amigos. Yo en Venezuela tocaba en una pequeña batucada, eramos muy poquitos". Cuando llegó al espacio que tiene la Batería en el predio del corsódromo quedó encantado y mi amigo dijo `él va a bailar, él ya sabe no tiene que aprender nada´ y comencé en el 2017 a bailar en los carnavales". Ahora se denomina Escuela de Samba Bahia Ba y ya cuenta con más de 100 personas integrándola.

Se trata de un grupo que "hace muchas cosas por la cultura de Olavarría. Hay un montón de familias, hay una comunidad porque no es nada más el que toca, es el primo, el hermano, el papá. Todos están ahí trabajando de alguna forma u otra para hacer cultura", explicó con mucha admiración por el trabajo que llevan adelante.

Al ser una Escuela de Samba, todos los días hay trabajo de diferentes artistas. Los martes hay tamborín, por ejemplo y está todo estructurado y "los ensayos generales son los sábados alrededor de las 6 de la tarde, y van desde los 6 años", contó.

Bahía Ba tiene un orden muy estricto, "tiene un comité encargado, tiene directrices, la gente tiene que acercarse, ver, informarse y después sacar cuentas porque se supone mucho pero es el trabajo de todos. El trabajo vale. No es un trabajo remunerado, es un trabajo por pasión", estableció respecto a las críticas que a veces sufren de cierta parte de los vecinos del lugar.

Además, son reconocidos en el país por su trabajo. A fines del 2019 viajaron a Gualeguay y los premiaron como "Mejor Batería" del país "aunque quedamos en cuarto lugar porque al igual que otras 5 baterías, sacamos 10 puntos y luego se estableció quién ganaba por sorteo y quedamos en cuarto lugar".

Los niños que participan viven experiencias increíbles: "Tocan como los grandes, de hecho los jurados brasileros impactados porque son tan chiquitos y tocan así, no hubo error, y eso es producto de un trabajo diario, de cada uno de los instructores de cada instrumento, de Eloy Rothlisberger que está ahí siempre corrigiendo todo. Entonces, no es suerte, es trabajo y decir que somos los mejores del país es producto de eso. Tenemos que estar orgullosos".

El mejor Malandro

El líder de la Batería le planteó el personaje de Malandro, es una persona que en Brasil simboliza a esa persona viva, de los juegos de azar, de la calle y "tiene esa cualidad. El lo que trata de expresar es que siempre va rondando por todos lados y por ahí va medio borracho, fumando, haciendo de todo, pero anda en todos sus cabales, pendiente de todo, eso es lo que trato de expresar".

Dentro de Bahía Ba ése es su rol. Y de hecho es sumamente importante el vestuario para caracterizarlo "Tiene que ver con la vestimenta y su danza. Fuimos a Córdoba hace algunos meses a un show con las pasistas de Bahía Ba y me encontré con una competencia. Yo no iba a competir pero estaba la categoría Malandro y las chicas me inscribieron. Yo estaba sin mi vestuario".

De todos modos el resultado fue muy bueno: "Quedé empatado 3 veces en el final. Si hubiese llevado mi vestuario, mi sombrero, el saco, capaz no hubiese empatado, no es por egocentrismo, porque yo confío en lo que hago. Porque se transmite otra cosa, se transmite otra esencia, se transmite al personaje".

Es como tomar algo de Pedro Navaja con esa actitud prepotente. "Hay que actuar, meterse en el personaje y caminar con cierto tumbao". Pero en lo otro que tiene la figura del Malandro, Yonny no concuerda, "no me gusta ser así en realidad, no me gusta ser prepotente, no me gusta sentirme que soy más que los demás, de hecho cuando leí el personaje dije esto no me gusta pero me llamaba la atención. Es el malo pero a la vez, el que hace respetar todo".

"Me defino como integral", aseguró Yonny en Grita el Arte, porque "no hago una cosa específica, siempre hago de todo, no soy profesional haciendo todo lo que hago, pero sé de cada cosa un poquito y amo los escenarios", comentó.

Por esto mismo, aseguró que "mi arte grita amor, pasión, locura porque la locura es lo que te mueve a hacer arte" y vaya que la tiene.

Yonny Blanco está en desacuerdo con el régimen de Nicolás Maduro. "Si te vas a los hospitales, a los barrios, a todas las calles, vas a ver cosas que son de película: cantidad de personas muriéndose por enfermedades con las que puedes sobrevivir con un medicamento. Gente desnutrida...", dice con tristeza.

De hecho vivió una situación muy de cerca. "En mi núcleo familiar vivía con mis abuelos y una tía que murió porque no tenía un medicamento. Ahí ya estaba muy quebrado emocionalmente. Mi abuelo tenía un kiosco y con eso nos manteníamos muchos de la familia. Ya no se pudo sostener más".

Pero aprovechó la oportunidad para hablar también de la belleza de su país. "Venezuela es hermoso donde sea. Yo vivía es la Isla de Margarita, que está al Noroeste. Es la perla del Caribe, una de las mejores islas del mundo, ahí viven mis padres. Es donde todo el mundo quisiera estar, pero está destruido económica y socialmente".

Maduro, "ciego y sordo"

En medio del análisis por la situación política y social de Venezuela expresó que "no puede haber una persona así, es un sordo y un mudo. No puede ser que tengas toda una destrucción de país y sigas una línea de política por orgullo, en contra del mundo. ¿Cuántos países apoyan a Maduro".

A su entender, "tienes que ser un poquito razonable, aportar un poco a la política y pensar en toda la familia. No puedes bloquear una ayuda humanitaria porque dices que es un atentado. ¿No te importa si el país se está muriendo? Entonces todo es política. No le importa nada, así lo maten pero él quiere estar ahí, en el poder".