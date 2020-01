Una multa impaga por ruidos molestos impide que Bahía Ba perciba un subsidio

140159

Información General Para participar de los Corsos Oficiales

Un representante de la Escuela de Samba planteó en 98 POP que "apareció una multa por ruidos moletos que era de marzo pero apareció el 10 de diciembre con un monto de 63 mil pesos".



Roberto Gotta habló en 98 POP

Roberto Gottau es secretario de la Escuela de Samba Gres Bahía Ba y dialogó con el programa "Mejor de mañana" que se emite por 98 POP luego de conocerse que no estarían habilitados a recibir la ayuda economómica por parte del Municipio por existir una deuda impaga por parte de la agrupación por ruidos molestos.

"Nosotros nos enteramos que apareció una multa por ruidos moletos que era de marzo pero apareció el 10 de diciembre con un monto de 63 mil pesos. Hemos tocado puertas por todos lados por si alguien nos podía ayudar porque no tenemos esa plata para pagar. Estamos complicados y a raíz de la multa, hay un decreto que dice que no tenemos subsidio. Es decir no tenemos nada. Va a ser imposible salir con algo porque no tenemos nada", dijo Gottau.

Actualmente el grupo ensaya en los galpones del Corsódromo de Parque Eva Perón "los sábados de 19 a 21 horas tratando de estar dentro de los límites que nos dicen" desde el Municipio.



Agregó que "tenemos entendido que hay cuatro o cinco vecinos" que interpusieron quejas pero, explica Gottau "nunca vinieron a charlar con nosotros, nadie se presentó. Lo primero que hacen es llamar a la policía". Continuó diciendo que "estamos abiertos al diálogo. No vamos en contra de la corriente, si quieren venir hablamos. Estamos solos tratando de buscar la solución porque nadie sabe nada". Escuchá la nota completa en 98 POP.



En redes sociales, se conoció un escrito que habla sobre el trabajo de Bahía Ba



Si usted supiera, la magia que tiene lo que hacemos y con el amor que lo hacemos, si se tomara un rato de su día para descubrir cómo trabajamos, con la seriedad y el respeto que lo hacemos.



Si dejara por un momento de pensar que los tambores hacen ruidos molestos y junta personas a molestar para pasar el rato y mostrarse dos dias de carnaval, si lo hiciera, escucharía en realidad melodías, música y una comunidad que deja todo por aprender, instruirse, que respira cultura y además contiene y apoya al que tiene al lado, que pasa horas de su tiempo libre aprendiendo, instruyéndose en un arte que es el samba, que se robó nuestro corazon y al que fuimos descubriendo y seguimos descubriendo, y el que, junto con quienes nos instruimos en la parte de la danza del mismo, compartimos con toda nuestra ciudad, representándola en los mejores encuentros del pais.

Si supiera que durante todo el año nos capacitamos, no sólo en toda Argentina, viajando a lo largo de todo el país, sino también con los mejores referentes de Brasil mismo, invirtiendo nuestro sueldo, con gusto y honor, para pagar cada capacitación posible, para después compartirlo con nuestros compañeros de escuela, y mejorar la calidad de lo que hacemos.

Si se sentara un día a ver nuestro show y nuestros ensayos, y escuchara nuestro lado de toda esta cuestión, si supiera que invertimos días enteros de nuestro tiempo para dejar el 'galpón' en una bonita quadra, preparada y trabajada para recibir personas de todo el mundo, si entrara a conocerla, y viera cada detalle, y el amor que le tenemos a nuestra segunda casa.

Si usted entendiera cada uno de estos detalles, le aseguro que dejaría de lado todos los reproches que nos vienen haciendo, logrando que día a día se nos haga más difícil sostenernos ante cada traba e imposiciones de prohibición que nos ponen, y se sentaría a disfrutar de un buen samba, mate por medio, y hasta terminaría agarrando un instrumento o moviendo el cuerpo al compás de ellos, y se sentiría libre y feliz, como nos sentimos nosotros al hacerlo. #fuerzaminhaescola

#tamosjuntos #apoyemoslaculturalocal #bahiaba #olavarria