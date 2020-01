"El Corsódromo está abandonado, no te sentís acompañado"

140161

Información General Los ensayos se haran en diferentes parques

Pablo Bravo, de Daii Yará plantea las complicaciones de no poder ensayar en el Corsódromo y critica al lider de Bahía Ba por usar los galpones para otros fines que los acordados.



La problemática por los ensayos de las comparsas no encuentra solución para conformar a todas los sectores involucrados. Los corsos se realizarán los días 7,8 y 9 de febrero y las comparsas, batucadas, murgas, grupos de persusión se preparan para desfilar en el Corsódromo Gabriel Antonio.

El horario y el lugar de ensayos sigue estando en el centro del debate entre el municipio, los vecinos del sector y las agrupaciones.

Consultado Pablo Bravo, referente de Daii Yará, sobre el subsidio recibido por el Municipio explicó "hace una semana que recibimos la ayuda económica que antes entregaban en el mes de Octubre, hace días viajamos corriendo a Buenos Aires y encontramos lo que pudimos".

El subsidio municipal que recibió Daii Yará es de 324.000 pesos, el año pasado fue de 275.000 pesos, "hoy no alcanza para comprar lo que necesitamos", Pablo Bravo aportó ejemplos claros de los valores en el mercado en Buenos Aires, "por ejemplo: la bolsita de piedras para bordar los trajes aumentó de 250 a 500 pesos, el metro de tela tiene un valor que va entre los 250 y los 500 pesos". El costo de las plumas llega a 65.000 pesos el kilo, "ya el año pasado no pudimos comprarlas, las teñimos" afirmó el referente de la comparsa.

El tiempo es un factor central para los ensayos y armado de los trajes, carruajes, pinturas y soldaduras "estamos a contrarreloj, tenemos que trabajar con 5 meses de anticipación como mínimo porque a mí me gusta que la comparsa salga bien presentada", expresó Pablo Bravo.

Ensayos: dónde y cuándo?

"El problema con los vecinos empieza por lo que hizo Eloy Rothlisberger, lider de Bahía Ba, porque él armó una escuela en uno de los galpones ubicado en el Corsódromo" aclaró Bravo "ensayaban de lunes a sábado, una cosa era para lo que fue destinado que era para armar y guardar los trajes y todo lo relacionado con las comparsas pero Eloy empieza a ensayar todos los días y ahí comienza el problema con los decibeles y los vecinos", afirmó.

"Ante el juicio iniciado por los vecinos, el Municipio multó a Eloy Rothlisberger por ruidos molestos, quién deberá pagar 53.000 y de no abonarlos no recibirá el subsidio", "lo castigan con esa multa y no le dan el subsidio" destacó Pablo Bravo.

Sobre el uso que el lider de Bahía Ba hizo del galpón según lo expresado por Pablo Bravo, de Daii Yará, "el invirtió mucha plata, hace bingos, vendía alcohol, le cobra a la gente,organizaba cumpleaños en definitiva, el galpón se utilizaba para otras cosas que no era la idea original",

Decibeles:

Sobre la forma de medir el nivel sonoro de la música Bravo expresó "a los decibeles los tienen que tomar desde la casa del vecino y no al lado nuestro, lo que pasa es que no se ponen de acuerdo la policía, el municipio y los vecinos y la ligamos nosotros porque nos mandan a ensayar en cualquier lugar pero no en el Corsódromo"

A los ensayos lejos de los galpones "los veo mal porque ahí tenemos todos los instrumentos, trasladar todo nos complica, pero nos amenazan con que te llegan contravenciones entonces no te queda otra, los ensayos fuera de nuestro lugar son una incomodidad porque nosotros teníamos todo armado ahí" expresó Pablo Bravo en relación a la decisión del municipio de ensayar en diferentes parques de la ciudad.

"El corsódromo está abandonado, tiran un poco de tierra y no hacen nada, nos tiran un hueso para que la gente diga " se hizo la fiesta", pero no hay nada, está vacio, no te sentís acompañado", agregó Bravo.