Acusaciones cruzadas en la federación fomentista

Información General Los fomentistas locales no encuentran acuerdos

Desde la oposición convocaron a una asamblea extraordinaria y reclaman que no se concreten las elecciones. Desde Federación aseguran que existe una lectura impropia del Estatuto.



Renzo Toranza, actual secretario de la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales de Olavarría, quien no aparece como candidato en ninguna de las listas que se disputan el poder, fue el portavoz de la comisión directiva acerca de las decisiones tomadas en los últimos días y aclaró que se ajustarían a las demandas del Estatuto de la entidad, en contraposición con declaraciones de dirigentes barriales efectuadas en los últimos días.

Mientras tanto, ya caída su lista sin las enmiendas demandadas, la oposición fomentista decidió convocar a una asamblea extraordinaria avalada por 27 instituciones, con el fin "de tratar las graves irregularidades cometidas por los integrantes de la comisión directiva de Ia mencionada Federación en el marco del proceso electivo para la renovación de autoridades".

Toranza, entrevistado en el programa "Un Cacho de mañana", manifestó que el proceso eleccionario en la entidad "se complicó para la otra lista. En realidad, Federación hizo todo y puso mucho más de lo que podía dar para que la otra lista hiciera lo posible por enmendar los errores que le había observado esta comisión directiva".

Según el dirigente, "había que presentar todo (la documentación) antes del 13 de enero porque las elecciones son el 20 de enero y el Estatuto es muy claro, que tienen tiempo hasta 5 días hábiles antes de la asamblea para presentar las listas. (El candidato a presidente por la lista 2, Javier) Frías presentó la lista el día 13 a las 12 y tenía dos errores muy graves. Pero Federación le siguió extendiendo el plazo y se excedió a lo que demanda el Estatuto", aseguró el secretario.

Con ese objetivo, "además de las 48 horas extra se dieron 6 horas más; se juntó a las dos partes para tratar de que llegasen a un acuerdo. Con Federación como mediador se llegó a un posible acuerdo, donde se le permitía a Frías seguir encabezando y que la lista no se caiga". Sin embargo, pese a esa predisposición "al otro día nos reunimos pero dijeron que no iban a enmendar el error, que la lista se baja y ya no hacían más nada".

Ante las presunciones de parcialidad, Toranza argumentó que "si Federación hubiera ido en contra de alguna de las listas, cuando me presentan la lista y en el horario que lo presentan, Federación automáticamente tenía el Estatuto para decirles que la lista se caía en ese momento y no darles más de 48 horas para que enmienden el error". Asimismo, "en mi caso particular haberme entrometido para decir primero extendemos el plazo y segundo hacer reunir a las dos partes para que lleguen a un acuerdo".

Con cierto grado de impotencia, algunos fomentistas dejaron traslucir su desencanto y reclamaron la intervención del Municipio para zanjar la cuestión. "La Federación es un entidad autárquica pero muchos están diciendo que el ente regulador es la Municipalidad. Pero la realidad es que funciona como ente regulador para dar el reconocimiento como entidad de bien público pero no puede intervenir en las entidades porque son asociaciones libres de carácter privado. Por eso no puede entrometerse en una biblioteca, un club y ningún otro lugar donde no tenga competencia", diferenció Toranza.

Según su percepción, los dirigentes de la oposición "todo este tiempo con el mismo Estatuto han hecho valoraciones de lo que sería un ideal, una expectativa pero todas esas consideraciones no están basadas en ningún artículo del Estatuto".

Ante una batería de acciones en pos de oponerse a la sustanciación de las elecciones previstas para el lunes próximo, "me dijeron que iban a hacer una presentación en Personas Jurídicas pero la Federación es una persona jurídica libre de carácter privado, según el Código Civil".

Toranza apuntó a los referentes históricos del fomentismo local. "El tema es que han naturalizado una conducta impropia con la Federación. Ellos están acostumbrados a que 48 horas antes o dos horas antes pagaban la cuota de socios, iban y votaban o participaban de la lista y las comisiones anteriores también los han dejado".

Frente a ese presunto proceder "esta comisión se propuso leer el Estatuto y aplicarlo porque del Estatuto se habla mucho pero en la práctica no se utiliza".