Murió Juan Carlos Saravia, líder de Los Chalchaleros

18.01 | Información General

El artista, uno de los máximos representantes del folclore en la Argentina, tenía 89 años. Dedicó más de cinco décadas de su vida al grupo con el que fundó un estilo musical.

Juan Carlos Saravia, histórico líder de Los Chalchaleros y uno de los máximos representantes del folclore en la Argentina, murió el viernes pasado a los 89 años. La noticia fue confirmada por Gustavo Sáenz, el gobernador de su provincia natal, Salta.









"¡Se nos fue un grande! Juan Carlos Saravia, tu voz y tu música quedarán grabadas para siempre en nuestros corazones. ¡Gracias por tanto, Chalchalero querido! Que Dios te tenga en su gloria. Te vamos a extrañar y no te olvidaremos nunca", escribió Sáenz.









Nacido en Salta el 14 de mayo de 1930, la primera aparición pública de Saravia se produjo el 16 de junio de 1948 en el Teatro Alberdi de su provincia, cuando se presentó junto a la banda de folclore que había fundado con un grupo de amigos, a la que bautizaron Los Chalchaleros. Ese día se inauguró un formato musical que no existía hasta entonces y que luego se hizo habitual: tres guitarras y un bombo.

En ese momento eso fue novedoso y original. Luego, rápidamente, el modelo cundió y fue imitado, hasta convertirse en casi obligatorio en el género. Pero Los Chalchaleros fueron los primeros, los fundadores de un sonido y un estilo.









Pensamos un nombre para el conjunto y le pusimos Los Chalchaleros porque en Salta se le dice así al zorzal, que come los frutitos colorados de una planta que se llama chalchal", contó Saravia.









A lo largo de su trayectoria de 54 años (el grupo se disolvió en 2002), Los Chalchaleros tuvieron 10 integrantes: Juan Carlos Saravia, Aldo Saravia, Víctor Zambrano, Pelusa Sosa, José Antonio "Chango" Saravia Toledo, Ricardo "Dicky" Dávalos, Ernesto Cabeza, Eduardo "Polo" Román, Francisco "Pancho" Figueroa y Facundo Saravia.

Fue un largo adiós. Comenzó el 13 de octubre, con 24 conciertos en el Teatro Coliseo. La decisión fue tomada cuando Saravia ya había pasado los 70 años. El desgaste físico requería una tranquilidad que el ritmo de las actuaciones estaba lejos de asegurar.

De todas formas, el público quizás esperaba una continuidad sin límites. Iba a quedar un vacío, para miles y miles de admiradores de un estilo de canto aún invicto. Por eso Saravia, propietario de la marca del conjunto,. Pero "Facu" prefirió iniciar su propio camino: "No me pareció digno aprovecharme del prestigio de Los Chalchaleros, ni tampoco usufructuar mi apellido. Yo no tenía derecho a explotar la trayectoria de mi papá.(Infobae)