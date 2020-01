Diálisis: la situación "es asfixiante", pero en Olavarría "no pensamos en cortar el servicio"

140256

20.01 | Información General El Dr. Mario Galarza habló de la millonaria deuda que la Provincia mantiene con establecimientos de esta especialidad

Se trata de una deuda de más de 260 millones de pesos que la Provincia mantiene desde junio a través del Plan Incluir Salud. Los insumos aumentaron un 122%. En nuestra ciudad hay 12 pacientes pertenecientes a este Plan y un único lugar donde se ofrece tratamiento de diálisis.

"Nos deben desde junio", dijo el médico nefrólogo. Describió un escenario "complicado", pero tiene esperanzas de que pueda ir solucionándose. Desde la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires se movilizarán al ministerio de Salud bonaerense y planean un corte de servicio.

De los más de 800 pacientes del Plan Incluir Salud que acuden a los distintos centros de diálisis, 12 son de Olavarría. Mientras que Provincia mantiene una deuda millonaria, desde los distintos establecimientos se intenta mantener la atención, pero "estamos en una situación que es asfixiante", dijo a EL POPULAR el doctor Mario Galarza, prestador del servicio en Olavarría.



Las declaraciones del médico nefrólogo llegan luego de que se hiciera pública la noticia de que habrá una movilización al ministerio de Salud bonaerense, el miércoles, organizada por la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD). Ese mismo día, se evalúa cortar los servicios, aunque en Olavarría el corte no se concretaría, ya que hay un único lugar donde se ofrece tratamiento de diálisis.



El motivo son los más de 260 millones de pesos que la Provincia adeuda a los distintos centros de esta especialidad. La deuda se remonta a junio y abarca a más de 100 establecimientos que brindan diariamente atención a los aproximadamente 850 pacientes del Plan Incluir Salud.



"Esto sucede en toda la Provincia, nos deben desde junio y nosotros tenemos que afrontar insumos en dólares con un servicio que es muy caro de poder costear", denunció el Dr. Galarza.



Contó que en nuestra ciudad hay 12 pacientes en diálisis pertenecientes al Plan Incluir Salud que depende de Provincia.



El médico nefrólogo sostuvo que "no ha habido actualizaciones de módulos y encima nos deben mucho dinero". En este contexto, confesó que se le hace muy difícil cumplir con el pago de sueldos de personal y que además mantiene una deuda con Afip, por lo que tuvo que sumarse a una moratoria para poder quedar en regla con los aportes. Por otro lado, dijo que "tampoco nos dan créditos porque al tener deuda no podemos acceder a ellos".



"Acá solamente tenemos uno y está el riesgo de vida del paciente"

En el medio, claro está, quedan aquellos pacientes que dependen de estos tratamientos. "Obviamente que en Olavarría no vamos a cortar las prestaciones. En otros lugares de la Provincia hay hospitales públicos que pueden recibir a estos pacientes, pero acá solamente tenemos uno y está el riesgo de vida del paciente. Por eso es una situación realmente agobiante".



Lo antes posible



Con insumos en dólares que registraron un incremento del 122% y un servicio caro de costear, el Dr. Galarza mantiene esperanzas de que esta semana pueda comenzar a solucionarse el problema.



Explicó que tampoco se han realizados reajustes en los módulos, "donde nosotros tuvimos un incremento del más del 30%, más una paritaria del 45%. Es imposible mantener el servicio porque estamos trabajando realmente a pérdida".



Los centros no tenemos insumos y hacemos hasta lo imposible para mantener a los pacientes con vida



Todos los centros de diálisis de la Provincia "estamos en una situación caótica. Esto viene desde junio. Esta bien que el nuevo Gobierno lleve apenas un mes en la gestión, pero hay cuestiones que deben resolverse lo antes posible. Los centros no tenemos insumos y hacemos hasta lo imposible para mantener a los pacientes con vida y continuar ofreciendo la prestación como corresponde, pero la situación ya no da para más", planteó.



El Programa Federal Incluir Salud es un programa nacional, que busca el fortalecimiento de la atención sanitaria de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires en el servicio público de salud. Está dirigido a titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas (PNC), que no cuenten con asistencia de servicios de salud tales como obras sociales, y que voluntariamente se conviertan en afiliados al programa.



El padrón de afiliados se encuentra compuesto por un 75% de beneficiarios perceptores de pensiones por discapacidad, se libera al estado provincial de dicho gasto en salud, afrontándose a través del Programa. "El Plan depende de la subsecretaría de discapacidad de la Nación y ese presupuesto se gira al ministerio de Salud de Provincia que es el que nos paga a los distintos centros de diálisis", explicó el médico nefrólogo.



Y dijo que "hemos estado mal, pero nunca estuvimos así. Ante este panorama, lo que buscamos es que las autoridades nos escuchen".



Comunicado



El viernes, la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) confirmó que realizará un corte de servicios el próximo 22 de enero y que se movilizará al Ministerio de Salud de la provincia ante la crisis el sector por una deuda millonaria del Plan Incluir Salud.



Señalaron, además, que la medida podría extenderse con un corte total de las prestaciones. "Actualmente, la deuda con los más de 100 establecimientos que brindan diariamente atención a los aproximadamente 850 pacientes de Incluir Salud y Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires asciende a $ 260.287.370,88", indicaron mediante un comunicado.



Al respecto, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, se refirió en una entrevista con DIB a la deuda con proveedores y prestadores heredada de la anterior gestión, al tiempo que pidió "paciencia y comprensión" al asegurar que su administración solucionará "el desastre que dejaron".



Y aseguró que el programa Incluir Salud en territorio bonaerense, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, dejó de recibir fondos en mayo y que la deuda global acumulada con los distintos proveedores y prestadores de la provincia asciende a $ 1.800 millones.



En ese sentido, desde la Asociación señalaron que "se ha aguardado un tiempo más que prudencial y hemos manifestado reiteradamente la comprensión acerca de la situación. Se les ha comunicado a las actuales autoridades la crisis terminal por la que atraviesa el sector. Asimismo, recientemente se han enviado cartas documento al Ministro de Salud Daniel Gollán, y al Secretario General de la Presidencia, Julio Fernando Vitobello", señalaron.