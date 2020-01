Verónica Ojeda habló de su nueva pareja, Mario Baudry: "Él es opuesto al mundo de Maradona"

"A mi novio lo conocí hace unos meses por intermedio de un amigo en un hotel conocido de Buenos Aires, de casualidad. Fue un flechazo de ambos y a partir de ese día no nos separamos más", dijo en una entrevista desde Mar del Plata con el ciclo El Run Run del Espectáculo, conducido por Lio Pecoraro y Fernando Piaggio.

"Ahora estoy tranquila, pasando por un momento muy lindo. Lo conocí a Mario, me cambió la vida en el sentido que vivía en un mundo de pelea y discordia de pelearme con uno y con otro. Él nada que ver con este mundo, es lo opuesto y es lo que yo necesitaba. Él me da paz, tranquilidad y me hace centrar en mi eje para que yo esté bien", agregó.



Baudry estuvo en nuestra ciudad en varias oportunidades y está vinculado al portal web "Letra P".



En el final de la charla, Lio le pidió si podía mostrar frente a cámara a su pareja, pero ella no prefirió no hacerlo: "No le gusta las cámaras, yo lo quiero cuidar. Cuando lo mostrás mucho, después te lo sacan". Y entre risas, reconoció: "Él me banca a mí, ¿sabés lo que es aguantarme a mí? Tengo un carácter fuerte y soy celosa, pendiente de todo. Soy celosa y lo admito".

Con información de Infobae.com