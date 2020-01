Ezequiel Galli: "Si no subsidiábamos el boleto estudiantil nos quedábamos sin transporte público"

140277

Política Elección fomentista, subsidio al transporte y aumento de tasas

El intendente habló con Cacho Fernández de los temas de actualidad en FM 98 POP. "La decisión fue la correcta porque había que acompañar el boleto para que los chicos puedan seguir viajando gratis".

El intendente Ezequiel Galli en diálogo con Un Cacho de Mañana, programa que se emite por FM 98 POP, habló de los temas centrales por estos días: elecciones en la Federación de Sociedades de Fomento, subisidio a las empresas de transporte de pasajeros y el impacto en el Municipio por la crisis en la minería.

Al referirse a la polémica elección en la Federación que nuclea a las Sociedades de Fomento Galli expresó que "la política está metida en todos los ámbitos y para nosotros las instituciones intermedias son importantísimas. Desde la Secretaría de Gobierno hemos ayudado a muchísimas de ellas, muchas no tenían estatuto ni autoridades elegidas por los vecinos", afirmó el intendente al referirse a los requisitos legales. Agregó que "nosotros no vamos a reconocer a un ente que no cumple con la ley, hay que ver si fue autoproclamación" expresó Galli en el programa radial "Un Cacho de Mañana".

Ante otra polémica surgida a partir de un subsidio entregado por el Municipio a las empresas Tu Bus y Ola Bus el intendente expresó: "si nosotros no subsidiábamos el boleto estudiantil gratuito tanto en el servicio urbano como interurbano nos quedábamos sin transporte público, porque a las empresas no les cerraba el número. El boleto es una parte importante en la estructura de costo".

Las empresas no aumentaron el boleto del colectivo durante el año 2019, al respecto Galli expresó: "nosotros fuimos muy transparentes, la decisión fue la correcta porque había que acompañar el boleto para que los chicos puedan seguir viajando gratis y que los olavarrienses sigan teniendo el transporte público".

Los subsidios siempre fueron polémicos en el país y sobre su eventual traspaso a la órbita de los municipios, el intendente Galli fue categórico: "es imposible que los municipios se hagan cargo del aumento del boleto de colectivo".

Otro de los temas planteados que será tratado en la Sesión del Concejo Deliberante este miércoles será la modificación de las Tasas, al respecto el intendente manifestó: "los aumentos no le gustan a nadie y en un país con inflación desde hace 80 años, hay que ser equilibrados y tomar decisiones que a veces duelen al bolsillo del vecino pero que impactan en los servicios del municipio", aseguró Ezequiel Galli. El pedido de aumento ronda el 53%.



Desde la Cámara de la Piedra y AOMA a nivel nacional plantearon a El Popular que el sector atraviesa una crisis, al respecto el intendente dijo que les preocupa y que "esperan una reactivación a nivel nacional".