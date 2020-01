"Acá hay otras cosas de fondo y no están ligadas al rugby"

140285

Pablo Tricerri, presidente de la Subcomisión de Rugby de Estudiantes

El asesinato de Fernando Báez Sosa puso en debate, una vez más, la violencia entre los jóvenes y abrió varios interrogantes: ¿los agresores, hoy detenidos, son tales por jugar al rugby?, ¿Qué pasa con el consumo de alcohol y drogas? ¿Existe el Estado para cuidar a nuestros hijos? ¿La prioridad es filmar y sacar fotos? O ya hemos perdido la capacidad de empatía y ayuda a alguien que se está muriendo?

Pablo Tricerri es el actual presidente de la Subcomisión de Rugby del Club Atlético Estudiantes, El Popular Medios lo consultó sobre lo ocurrido en Villa Gesell y dijo que "es feo y violento ya que todo el año trabajamos en el deporte y que se intente culpar al rugby en vez de profundizar la problemática, para mí es una cuestión social, la violencia no es un tema de deporte (fútbol, basquet o rugby) estamos teniendo carencia de un montón de cosas, no tiene que ver con el deporte, hay otra cuestión de fondo".

"El rugby es un deporte que ya no es de elite, es muy inclusivo, no pertenece de la alta sociedad, si bien se generó en las escuelas de Inglaterra, hoy en día es un deporte popular casi igual al fútbol, si analizamos los problemas protagonizados por rugbiers son los menos pero son los que mayor notoriedad toman", aseguró "en el Club Estudiantes tenemos un sistema de beca para acompañar a la gente, por eso digo que no es una cuestión de tener o no tener plata", afirmó Pablo Tricerri.

Integridad, solidaridad, pasión, respeto y disciplina son los cinco valores fundamentales en el rugby "ninguno de ellos se dieron con Fernando, personas buenas y malas encontramos en todo el mundo por ejemplo, un carpintero puede matar a una persona pero no podemos decir que todos los carpinteros son malos o buenos".

El eje de la noticia está puesto en el deporte que practicaban quienes golpearon a Fernando Báez Sosa hasta matarlo, entonces, bien podríamos preguntarnos si un deporte hace violenta a una persona y la respuesta de Tricerri fue que "acá hay otras cosas de fondo y no están ligadas al deporte, estoy totalmente en contra de esos actos de violencia".

Como en todo deporte hay reglas, competencias y entrenamientos "es el momento donde sí hay un problema se habla entre los jugadores y cuerpo técnico, hay que sumar a la familia también".

Otras acciones

"Siempre estamos tratando de sumarle al deporte una mirada social, porque somos parte de una sociedad y los chicos lo tienen que entender desde ese lugar, hemos juntado alimentos no perecederos y son los chicos los que los entregan en los comedores y cuando hacemos obras ellos trabajan para que se sientan parte y se involucren", expresó Tricerri quien además de cumplir hoy el rol de dirigente también es jugador de rugby.

El club aporta desde otro lugar "tenemos un sistema de charlas de acuerdo a las necesidades, hemos hablado de nutrición, adicciones", recordó.

En más de una oportunidad escuchamos decir de los jugadores de rugby que solos muestran un perfil social no violento pero que en grupo se potencian, el dirigente de rugby Pablo Tricerri afirmó "esa es una realidad porque la preparación física es fundamental, los chicos saben que tiene una fuerza mas elevada que la media pero yo no creo que por eso van a salir a golperar gente, hay un montón de otros deportes que usan la fuerza y no los ponemos en tela de juicio", aclaró.

Entonces ¿qué pasa con ese jugador que en la cancha respeta los valores pero en su interacción social, donde saben, que por ser rugbiers pueden posicionarse desde un lugar de mayor jerarquía y de más fuerza?, "No porque sepan manejar su cuerpo puedan ejercer más violencia", volviendo a las características del deporte el dirigente destacó: "el rugbier se mueve en conjutno, es un deporte que te hermana, de estar en grupo, todo esto que está pasando estigmatiza, son hechos aislados".

Cuando la violencia está cerca

Las situaciones de violencia extrema como el caso de Fernando, que fue asesinado, no son nuevas entre los jóvenes y en Olavarría han ocurrido algunas que, sin llegar a la muerte, sí han dejado a chicos con heridas de gravedad internados y peleando por su vida. ¿Los agresores? Jugadores de rugby. Pablo Tricerri confirmó este dato diciendo "de lo que pasa nos enteramos, no hacemos oídos sordos, nos reunimos con las personas involucradas para charlar y tiene que haber sanciones". En el caso de un menor gravemente herido hace unos meses el dirigente afirmó que "se habló con los padres, nunca esquivamos lo que pasa y el grupo que estuvo involucrado en esta feroz golpiza eran chicos que no pertenecían al club porque ya no practican más rugby".

Las sanciones pueden ir desde la prohibición de la asistencia a los entrenamientos y partidos por un tiempo puntual hasta la desafectación.

Por último, otra de las preguntas que seguro nos hacemos mientras leemos o vemos las noticias sobre cómo avanza la causa por el asesinato de Fernando es ¿hubiera pasado si los jóvenes hoy detenidos no hubieran sido rubgiers? "Esto hubiera pasado igual sino hubieran sido rugbiers porque acá fallaron varias cosas: un problema social que tenemos de fondo, dónde estaba la policía y los dueños del boliche, en qué lugar se encontraban los que tenían que cuidar a ese chico", se preguntaba el dirigente en diálogo con El Popular.

Como reflexión final "me parece que estamos yendo muy por arriba si unicamente centralizamos en el deporte, si no hay nadie que controle como sociedad tenemos que tomar el tema más en serio e ir a fondo", expresó Pablo Tricerri.

Chicos desde los cuatro años y jóvenes hasta 21 formarán parte, a partir de febrero, de las divisiones formativas y de categorías competitivas en el rugby local "en la pretemporada este va a ser uno de los temas centrales ya que vamos a reunirnos con profesores y jugadores, siempre tratando de mejorar en la cancha y como personas" finalizó diciendo Tricerri.